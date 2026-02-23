Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Caner Erkin'in bu sezon 4. kez kırmızı kart gördüğü maçta Özbelsan Sivasspor, Sakaryaspor'u 4-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Özbelsan Sivasspor, Sakaryaspor'u konuk etti.

SİVASSPOR FARKA GİTTİ

Sivas'ta oynanan müsabakayı ev sahibi Özbelsan Sivasspor, 4-1'lik skorla kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 20. dakikalarda Valon Ethemi, 16. dakikada Okan Erdoğan ve 90+2. dakikada Rey Manaj kaydetti. Sakaryaspor'un tek golü ise 26. dakikada Salih Dursun'dan geldi.

Caner Erkin'in kırmızı kart gördüğü an

CANER ERKİN. 4. KEZ KIZARDI

Sakaryaspor'un Salih Dursun ile bulduğu golün asistini yapan Caner Erkin, 45+1. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kararın ardından hakeme uzun süre itiraz eden 37 yaşındaki sol bek, sahayı büyük bir öfkeyle terk etti.

Caner Erkin, bu sezon çıktığı 12 maçta 4. kez kırmızı kart gördü ve gördüğü kartlar nedeniyle toplam 11 maçta forma giyemedi.

﻿Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Dura, Orhun Aydın Duran

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Emirhan Başyiğit, Okan Erdoğan, Appindangoye, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 85 Avramosvski), Charisis (Dk. 90 Emre Gökay), Kamil Fidan (Dk. 74 Mert Çelik), Ethemi (Dk. 90 Kerem Atakan Kesgin), Aly Malle (Dk. 46 Okoronkwo), Manaj

Sakaryaspor: Szumski, Ruan, Salih Dursun (Dk. 46 Arif Kocaman), Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Mete Kaan Demir (Dk. 64 Emre Demir), Vukovic, Soro (Dk. 46 Emrecan Terzi), Pena (Dk. 64 Fofana), Owusu, Melih Bostan (Dk. 46 Poyraz Efe Yıldırım)

Goller: Dk. 6, Dk. 20 Ethemi, Dk. 17 Okan Erdoğan, 90+1 Manaj (Özbelsan Sivasspor), Dk. 26 Salih Dursun (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Dk 45+1 Caner Erkin (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Aaron Appindangoye, Dk. 62 Charisis (Özbelsan Sivasspor), Dk. 35 Burak Bekiroğlu, Dk. 42 Salih Dursun, Dk. 69 Vukavic, Dk. 82 Emrecan Terzi (Sakaryaspor)

