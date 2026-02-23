Anadolu Ajansı
FIFA'dan Türk kulübüne 12 puan silme cezası!
TFF, FIFA Disiplin Komitesi tarafından Trendyol 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a 12 puan silme cezası verildiğini duyurdu.
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 12 puan daha silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Adana Demirspor'a toplam 2 dosyadan 12 puan tenzili cezası uygulandığı belirtildi.
Adana temsilcisi, ligde -45 puanla 20. ve son sırada yer alıyor.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Derbiyi kaçıracak!
Bizi Takip Edin
YORUMLAR