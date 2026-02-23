Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması: Derbiyi kaçıracak!
Beşiktaş, Göztepe maçında sakatlanan milli futbolcu Emirhan Topçu'nun sağ uyluk arka adalesinde kanama ve yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Göztepe müsabakasında sakatlanan Emirhan Topçu'nun durumu hakkında açıklama yaptı.
Göztepe maçına damga vurdu! Beşiktaş'ın yıldızı Hyeon-gyu Oh, Güney Kore basınını salladı
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı müsabakanın 70. dakikasındaki mücadelede sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Emirhan Topçu'nun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.
DERBİDE OLMAYACAK
Sağ uyluk arka adalesinde kanama ve yırtık tespit edilen Emirhan Topçu'nun, 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor
25 yaşındaki savunmacı, Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giyemecek.