Beşiktaş, Göztepe maçında sakatlanan milli futbolcu Emirhan Topçu'nun sağ uyluk arka adalesinde kanama ve yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Göztepe müsabakasında sakatlanan Emirhan Topçu'nun durumu hakkında açıklama yaptı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı müsabakanın 70. dakikasındaki mücadelede sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Emirhan Topçu'nun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

DERBİDE OLMAYACAK

Sağ uyluk arka adalesinde kanama ve yırtık tespit edilen Emirhan Topçu'nun, 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

25 yaşındaki savunmacı, Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giyemecek.

