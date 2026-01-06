Suçtan elde edilen paraların aklanması çerçevesinde Kapalıçarşı ve Venüs dosyasında 4. dalga operasyonu yapıldı. 14 ilde 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınırken; 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusu çerçevesinde Kapalıçarşı ve Venüs dosyası dördüncü dalga operasyonu yapıldı.

PARALARI YURT DIŞINA TAŞIMIŞLAR

Çalışmalar sonucu forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasadışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

14 İLDE 80 GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun olmak üzere 14 ayrı ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

ÇOK SAYIDA ARAÇ VE GAYRİMENKULE EL KONULDU

Tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri toplam 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.

