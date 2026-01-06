Kapalıçarşı'daki kara para operasyonunda 4. dalga! Çok sayıda araç ve eve el konuldu
Suçtan elde edilen paraların aklanması çerçevesinde Kapalıçarşı ve Venüs dosyasında 4. dalga operasyonu yapıldı. 14 ilde 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınırken; 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.
Kapalıçarşı soruşturmasının dördüncü dalgasında, 14 ilde 80 şüpheliye yönelik operasyonla forex ve yasa dışı bahisten elde edilen paraların paravan şirketler aracılığıyla aklandığı ve yurt dışına çıkarıldığı belirlenerek çok sayıda mal varlığına el konuldu.
- Kapalıçarşı soruşturması kapsamında suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik dördüncü dalga operasyon düzenlendi.
- Forex, bilişim dolandırıcılığı ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların aklandığı tespit edildi.
- Paralar, paravan şirketler ve kripto şirketleri aracılığıyla yasal bankacılık sistemine sokulup yurt dışına çıkarıldı.
- 14 ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
- Operasyon kapsamında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması konusu çerçevesinde Kapalıçarşı ve Venüs dosyası dördüncü dalga operasyonu yapıldı.
Bebek Otel'deki rezil partilere katılmak için bu şartları koşmuşlar! İki ismin de VIP odası varmış
PARALARI YURT DIŞINA TAŞIMIŞLAR
Çalışmalar sonucu forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasadışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
14 İLDE 80 GÖZALTI KARARI
Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun olmak üzere 14 ayrı ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
ÇOK SAYIDA ARAÇ VE GAYRİMENKULE EL KONULDU
Tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüpheli şahısların suç tarihinden itibaren elde ettikleri toplam 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.