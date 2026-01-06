Ünlüler yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarının ardından kapatılan Bebek Otel'in, bu karanlık ağın merkezi olduğu iddia edilmişti. Edinilen bilgilere göre otelde düzenlenen partilere cep telefonu sokmak, içeride olanları anlatmak ve paylaşım yapmak yasaktı. Ayrıca tutuklanan Mahmut Ziylan ve iş adamı Burak Ateş'in otelde VIP odalarının bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak’, ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ ve ‘fuhşa teşvik etmek’ suçlarından 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Ercan Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen ve Yılmaz Burak Bozkurt gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 17'si tutuklanırken bu isimlerin arasında Mahmut Uğur Ziylan da bulunuyordu.

Bebek Oteldeki rezil partilere katılmak için bu şartları koşmuşlar! İki ismin de VIP odası varmış

VIP ODALARDA NELER YAŞANDI?

Öte yandan fuhuş ve uyuşturucu ağının merkezinin olduğu iddia edilen Bebek Otel için de kapatma kararı alınmıştı. Ancak yürütmeyi durdurma kararı alındı ve otel faaliyetlerine devam etti. Sabah'ın haberine göre bu otelde sık sık partilerin yapıldığı ve FLO ayakkabılarının sahibi Mahmut Ziylan ve firari Kasım Garipoğlu'nun ekürisi firari iş adamı Burak Ateş'in VIP odalara sahip olduğu iddia edildi.

Partilere cep telefonu sokmanın, paylaşım yapmanın ve burada yaşanılanları anlatmanın yasak olduğu öğrenildi.

Mahmut Ziylan

