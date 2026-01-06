Suriye Cumhurbaşkanı Şara, hakkında suikast iddiaları ortaya atılırken Şam'da market alışverişinde ortaya çıktı. Yeni Suriye banknotlarıyla alışveriş yapan Şara daha sonra tanıtım törenine katıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın suikast sonucu yaralandığı iddiaları yer almıştı. Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, iddiaların "tümüyle ve kesin olarak yalan olduğunu" açıklamıştı.

MARKETLERİ GEZDİ

Bu gelişmenin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam'da marketleri gezerek alışveriş yaptı. Marketin çalışanı Heysem Hayek, Şara'yı sağlıklı gördükleri için mutlu olduğunu söyledi.

Hayek, "(Şara'nın) Sağlık durumu iyidir. Mutlu olduk." dedi.

YENİ BANKNOTLARI KONTROL ETTİ

Bir diğer market çalışanı Razan Halebi de, "Cumhurbaşkanı markete geldi. Buradan bir şeyler aldı. Yeni banknotların tedavüldeki yaşanan sıkıntıları dinledi." diye konuştu.

Halebi, "Ödediği paraları ben aldım. Hatıra olarak elimde tutacam." ifadelerini kullandı.

TANITIM TÖRENİNE KATILDI

Suriye’nin başkenti Şam’daki Konferanslar Sarayı’nda yeni Suriye banknotlarının tanıtım töreni düzenlendi. Törene, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da katıldı.

İSRAİL BASINI İRAN'I İŞARET ETTİ

Öte yandan İsrail'de Jerusalem Post gazetesi, İran'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya suikast düzenlemeyi planladığını ileri sürdü.

Adı açıklanmayan İsrail ordusundan bir yetkiliye dayandırılan haberde, İran'ın Şara'ya suikast için düşman unsurlarla işbilriği yaptığı öne sürüldü. Tel Aviv ile Şam arasında yeniden başlayan temasların ardından İsrail'in, İran'ın Şara'ya yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu uyarısını Suriye yönetimine ilettiği iddiasına yer verildi.

