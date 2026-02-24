Rusya Dış İstihbarat Servisi, İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’ya TN75 tipi küçük nükleer savaş başlıklarını gizlice transfer etmeyi değerlendirdiğini öne sürdü. Kremlin Sözcüsü Peskov, müzakerelerde bu planları dikkate alacaklarını duyurdu.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’ya nükleer silah transferi seçeneğini masaya aldığı iddiasını gündeme taşıdı.

İddialara göre Londra ve Paris’in Kiev’e M51.1 denizaltılarında kullanılan TN75 tipi küçük nükleer savaş başlıklarını gizlice sağlama ihtimalini değerlendirdiği ileri sürüldü.

SVR’nin paylaştığı bilgilere göre, nükleer alanda Avrupa menşeli bileşen, ekipman ve teknolojilerin Ukrayna’ya örtülü biçimde aktarılması üzerinde duruluyor.

Avrupa’dan gizli nükleer plan! Kremlin'den müzakere resti geldi

KREMLİN: MÜZAKERELERDE HESABA KATACAĞIZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu

"Ukrayna müzakerelerinde Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah verme planlarını hesaba katacağız" diyen Peskov, müzakerelerin bir sonraki turunun tarihinin henüz netleşmediğini aktardı.

SVR, Londra ve Paris’in planın uluslararası hukuku ihlal edebileceğinin ve küresel nükleer silahların yayılmasını önleme sistemini zedeleyebileceğinin farkında olduğunu da öne sürmüştü. Bu nedenle Kiev’in nükleer kapasiteye kendi çabalarıyla ulaştığı izlenimi oluşturulmaya çalışıldığı iddia edildi.

"ALMANYA KARŞI ÇIKTI"

Almanya’nın bu sürece katılmayı reddettiği de açıklamada yer aldı.

Rusya’nın çatışmanın başından bu yana siyasi ve diplomatik çözüm umudunu kaybetmediğini belirten Peskov, Rusya için potansiyel tehlike oluşturabilecek çok sayıda içerik bulunduğunu, ancak platform yönetiminin Moskova ile işbirliği yapmadığını ifade etti.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası