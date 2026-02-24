Bursa’da bir ihbar üzerine dilenci kılığına girerek bir eve baskın yapan polis ekipleri, toplam 728 gram esrar, 9 parça halinde 146 gram esrar tohumu ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde polis ekipleri, bir ev de uyuşturucu ticareti yapıldığı ve silah bulunduğu yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese dilenci kılığında operasyon düzenledi.

Zehir tacirlerine suçüstü! Polisin kapı açtırma yöntemi şoke etti

Şüphelilerin delilleri yok etmesini önlemek isteyen polis ekipleri, dikkat çekmeden kapının açılmasını sağladı. Kapının açılmasıyla birlikte ekipler içeri girerek operasyonu başlattı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheli suçüstü yakalanırken, operasyon kapsamında yakalanan M.K. isimli şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından adli işlem yapıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVDE NELER BULUNDU?

Öte yandan evde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 67 adet fişek, 5 parça halinde toplam 728 gram esrar, 9 parça halinde 146 gram esrar tohumu, 2 kök hint keneviri, 86 adet şeffaf kilitli poşet, 1 adet havalı tüfek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

