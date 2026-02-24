Yılın en dikkat çekici astronomi olaylarından biri geliyor. Şubat ayının sonunda gökyüzünde nadir görülen "gezegen geçidi" yaşanacak. NASA’ya göre bu tür hizalanmalar birkaç yılda bir gerçekleşiyor. Peki, 2026 Gezegen sıralaması ne zaman yaşanacak?



Şubat ayının sonunda altı gezegen gökyüzünde bir araya geliyor ve çoğu çıplak gözle görülebilecek. Bu olay, gökyüzünde birden fazla gezegenin aynı anda hizalanmış gibi görünmesiyle oluşan ve "gezegen geçidi" olarak bilinen bir gök olayıdır. Gezegenler aslında düz bir çizgide değildir, ancak Güneş’in aynı tarafında birbirlerine yakın konumda bulunurlar.

NASA’ya göre gökyüzü gözlemcileri gün batımından sonra genellikle iki ya da üç gezegeni görebilir. Çıplak gözle dört ya da beş gezegenin bir arada görülebilmesi daha nadirdir ve birkaç yılda bir gerçekleşir. Geçtiğimiz yıl ise altı ve hatta yedi gezegenin aynı anda görüldüğü hizalanmalar yaşanmıştı.

2026 GEZEGEN GEÇİDİ NE ZAMAN? 28 Şubat'ta gerçekleşecek gözlemde Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn hava koşullarının uygun olması durumunda çıplak gözle görülebilecek. Gezegen geçidi hafta sonu boyunca ve sonraki günlerde görülebilecek. Ancak bir süre sonra Merkür ufkun altına inerek görünmez hale gelecek.

GEZEGENLER GEÇİDİ NASIL GÖRÜLÜR? Gün batımından yaklaşık bir saat sonra dışarı çıkmanız ve görüşü kapatabilecek yüksek binalardan ve ağaçlardan uzaklaşmanız öneriliyor. Batı ufkuna bakarak, ufka yakın konumda bulunan Merkür, Venüs ve Satürn’ü görebilirsiniz. Jüpiter ise daha yukarıda yer alacak; Uranüs ve Neptün de bu bölgede bulunacak.



Michigan State Üniversitesi’nden gezegen bilimci Emily Elizondo’ya göre, aynı anda birçok gezegeni görebilmek, yüzyıllar önce yaşamış gökbilimcilerle bağ kurmanın eğlenceli bir yolu.

Haberle İlgili Daha Fazlası