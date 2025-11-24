Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor, Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlılar ile kırmızı-beyazlılar arasındaki mücadele bugün gerçekleşecek. Konyaspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta soruları ise futbolseverlerin gündeminde.

Konyaspor, ligde 14 puanla 9. sırada yer alıyor. Son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkat çeken yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde çıkacağı ilk maçta Fatih Karagümrük karşısında mağlup olmuş ve evindeki önceki üç maçtan da galibiyet çıkaramamıştı. Antalyaspor ise 13 puanla 13. sırada bulunuyor ve Erol Bulut’un takımı, son maçında sahasında Beşiktaş’a 3-1 yenildi.

KONYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT RADYO 1’den naklen yayınlanacak. Futbolseverler TRT RADYO 1 üzerinden maçı canlı olarak takip edebilecek.

KONYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?



Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak kritik karşılaşma 24 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

KONYASPOR-ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?



Maçın hakemliğini Oğuzhan Aksu üstlenecek. Yardımcı hakemler Samet Çavuş ve Ogün Kamacı olurken, dördüncü hakem Alpaslan Şen olarak görev yapacak. Gözlemci Halis Özkahya sahada olacak ve temsilcilik görevini Ertan Bekar, Hüseyin Çapkın ve Engin Işık üstlenecek.

