Futbol dünyası 24 Kasım Pazartesi günü heyecan dolu maç programıyla ekran başına kilitlenecek. Süper Lig, Avrupa’nın önde gelen ligleri ve uluslararası turnuvalarda önemli karşılaşmalar futbolseverlerle buluşacak. Bugün maç var mı, kimin maçı var merak edilirken Trendyol Süper Lig’de 20.00’de Başakşehir, Trabzonspor’u ağırlarken aynı saatte Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

24 Kasım bugünkü maçlar takviminde İtalya Serie A’da Torino - Como karşılaşması 20.30’da başlarken, 22.45’te Sassuolo ile Pisa mücadele edecek. LaLiga’da Espanyol ile Sevilla mücadelesi 23.00’te, Premier League’de Manchester United - Everton karşılaşması aynı saatte futbolseverlerle buluşacak. Fransa Ligue 2’de ise 22.45’te Reims ile Montpellier karşı karşıya gelecek.

Bugün maç var mı, kimin maçı var? 24 Kasım bugünkü maçlar takvimi

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Trendyol Süper Lig

20:00 Başakşehir - Trabzonspor

20:00 Konyaspor - Antalyaspor

Trendyol 1. Lig

20:00 Serik Spor - Sarıyer

Premier League

23:00 Manchester United - Everton

LaLiga

23:00 Espanyol - Sevilla

Serie A

20:30 Torino - Como

22:45 Sassuolo - Pisa

AFC Şampiyonlar Ligi – Grup Aşaması (Batı Bölgesi)

16:45 Nasaf - Tractor

19:00 Al Ahli - Al Gharrafa

19:00 Al Duhail - Al Ittihad

21:15 Al Ahli - Sharjah

Ligue 2

22:45 Reims - Montpellier

BETÜL TOKKAN

