Bugün maç var mı, kimin maçı var? 24 Kasım bugünkü maçlar takvimi
Futbol dünyası 24 Kasım Pazartesi günü heyecan dolu maç programıyla ekran başına kilitlenecek. Süper Lig, Avrupa’nın önde gelen ligleri ve uluslararası turnuvalarda önemli karşılaşmalar futbolseverlerle buluşacak. Bugün maç var mı, kimin maçı var merak edilirken Trendyol Süper Lig’de 20.00’de Başakşehir, Trabzonspor’u ağırlarken aynı saatte Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.
24 Kasım bugünkü maçlar takviminde İtalya Serie A’da Torino - Como karşılaşması 20.30’da başlarken, 22.45’te Sassuolo ile Pisa mücadele edecek. LaLiga’da Espanyol ile Sevilla mücadelesi 23.00’te, Premier League’de Manchester United - Everton karşılaşması aynı saatte futbolseverlerle buluşacak. Fransa Ligue 2’de ise 22.45’te Reims ile Montpellier karşı karşıya gelecek.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Trendyol Süper Lig
20:00 Başakşehir - Trabzonspor
20:00 Konyaspor - Antalyaspor
Trendyol 1. Lig
20:00 Serik Spor - Sarıyer
Premier League
23:00 Manchester United - Everton
LaLiga
23:00 Espanyol - Sevilla
Serie A
20:30 Torino - Como
22:45 Sassuolo - Pisa
AFC Şampiyonlar Ligi – Grup Aşaması (Batı Bölgesi)
16:45 Nasaf - Tractor
19:00 Al Ahli - Al Gharrafa
19:00 Al Duhail - Al Ittihad
21:15 Al Ahli - Sharjah
Ligue 2
22:45 Reims - Montpellier