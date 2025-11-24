Vatandaşlar Antalya'da bugün yağmur var mı sorusu ile güne başladı. Antalya’da yeni hafta da yağışlı bir hava tablosuyla başlıyor. Meteoroloji tahminlerine göre kentte 24 Kasım Pazartesi gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini yeniden gösterecek.

Antalya'da bugün yağmur var mı merak ediliyor. Hafta boyunca zaman zaman kuvvetlenen yağış geçişleri görülmesi tahmin edilirken haftanın son günü bulutların dağıldığı, güneşin yer yer kendini gösterdiği bir hava bekleniyor.

Antalyada bugün yağmur var mı? 24-28 Kasım Antalya Hava Durumu

ANTALYA'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?



Antalya’da 24 Kasım Pazartesi bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şehir genelinde gün boyunca aralıklarla etkili olacak yağmur, hava sıcaklığını 16-22 derece arasında tutacak.

ANTALYA HAVA DURUMU 24-28 KASIM 2025

24 Kasım Pazartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 16-22°C

25 Kasım Salı: Yer yer sağanak geçişleri, 14-24°C

26 Kasım Çarşamba: Gök gürültülü sağanak, 14-21°C

27 Kasım Perşembe: Sağanak yağış, 15-20°C

28 Kasım Cuma: Parçalı bulutlu, yağış beklenmiyor, 15-23°C

BETÜL TOKKAN

