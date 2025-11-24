Zonguldak'ta yolun karşısına geçmek isteyen Salih G.'ye araç çarptı. Salih G.'nin metrelerce savrulduğu kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Karadeniz Ereğli - Gülüç mevki, Organize Sanayi Bölgesi’nde yolun kenarına gelen Salih G., bir süre sonra karşıya geçmek istedi. Ancak aracın geldiğini fark etmeyen yaşlı adam, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu.

YAŞLI ADAMIN DURUMU İYİ

Kaza sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Salih G.'yi hastaneye kaldırdı. Hastane yetkilileri, Salih G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Polis ekipleri ise plakası öğrenilemeyen ve kazaya karışan araç sürücüsünü tespit ederek olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan Salih G.'ye aracın çarptığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası