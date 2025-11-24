Öğretmenler Günü'nde okulların çalışma düzeni yeniden gündeme taşındı. Öğrenciler, veliler ve eğitimciler Bugün okul yarım gün mü, 24 Kasım Öğretmenler Günü okullar tatil mi, kaçta bitiyor sorularının cevabını araştırıyor.

Bugün okul yarım gün mü, 24 Kasım Öğretmenler Günü okullar kaçta bitiyor, bugün resmi tatil mi gibi sorular öğrencilerin gündeminde yerini aldı.

Bugün okul yarım gün mü, 24 Kasım Öğretmenler Günü okullar kaçta bitiyor?

BUGÜN OKUL YARIM GÜN MÜ?



24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okulların erken kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Öğretmenler Günü ise eğitim-öğretim takviminde yarım gün olarak yer almıyor. Dersler gün boyu normal saatlerinde devam ederken okullarda herhangi bir kısaltılmış program uygulanmayacak.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ OKULLAR YARIM GÜN MÜ?



Öğretmenler Günü Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanırken resmi bir tatil olmadığı için okullarda yarım gün uygulaması yapılmayacak. Törenler ve kutlama programları eğitim saatleri içine yerleştirilerek kutlanacak ve öğrenciler tam gün eğitim görecek.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?



24 Kasım Öğretmenler Günü ülkemizde resmi tatil takviminde yer almıyor. Bu nedenle okullar, kamu kurumları ve özel sektör için çalışma düzeninde herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Tüm kurumlar normal mesai saatlerine göre hizmet vermeyi sürdürecek.

BUGÜN OKUL VAR MI 24 KASIM PAZARTESİ?



Öğretmenler Günü bu yıl 24 Kasım Pazartesi gününe denk geldiği için okulların tatil mi yoksa yarım gün mü olduğu sorgulanıyor. Öğretmenler Günü resmi tatil kapsamına girmediği için ise bugün okullar yarım gün veya tam gün tatil ilan edilmedi.

