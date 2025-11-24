Kripto para birimi Bitcoin’deki çöküş cuma günü 80 bin dolar sınırına kadar devam etti. Ancak ABD’de işsizliğin artması ve New York FED Başkanı John Williams’ın ‘güvercin’ tonlu açıklamaları; aralık toplantısı için %40’a kadar gerileyen faiz indirimi tahminlerini %70’e yaklaştırdı. Bu gelişme, aşırı satış noktasında bulunan kripto piyasalarda tepki alımlarını destekledi. BTC fiyatı, haftanın ilk işlemlerinde 87 bin 500 dolara yakın denge arıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda kripto varlıklarda yaşanan çöküş yakından izlenirken, sert satışların ardından yeni haftada tepki alımları takip ediliyor.

BTC fiyatı cuma günü işlemlerinde 80 bin 500 dolara kadar gerilemiş ve son 7 aylık süreçte yeni bir dip seviyeyi görmüştü. Gelen tepki alımları ile BTC fiyatı haftanın ilk işlem gününde 87 bin 500 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

DİPTEN %10 TEPKİ

BTC’ye dipten gelen tepki alımlarının boyutu %9’a yaklaşırken; piyasanın ikinci büyük kripto varlığı Ethereum fiyatı ise cuma günü 2.620 dolara kadar geriledikten sonra, bugünkü işlemlerde 2.850 dolara yöneldi.

CUMA GÜNÜ PARA GİRİŞİ

Geçen haftanın genelinde kripto varlıklarda yüklü para çıkışı devam ederken, sadece cuma günü işlemlerine bakıldığında ABD’li yatırım fonları kanalıyla para girişi dikkat çekti. BTC’de cuma günü 238,4 milyon dolar ve ETH’de de 55,7 milyon dolarlık para girişi gözlemlendi.

BİTCOİN NEDEN GERİLEDİ?

Son haftalarda ABD’li teknoloji şirketlerinin borsa fiyatlamalarında balon endişelerinin artması, kurumsal talebin gerilemesi, riskten kaçınma eğilimi ve ETF’lerde yaşanan çıkış BTC fiyatının da gerilemesinde etkili oldu. 100 bin doların üzerinden uzun vadeli BTC yatırımcılarının da kâr satışlarına yönelmesi, kripto varlıklarda sert düşüşü tetikledi.

YENİDEN FED UMUDU

Geçen haftanın son işlem gününe kadar FED belirsizliği de BTC fiyatını baskılayan unsurlar arasında yer alıyordu. FED’den aralık ayındaki toplantıda faiz indirimi tahminleri %40 seviyesine kadar gerilemişti.

Ancak ABD’de son açıklanan işsizlik oranının artışa işaret etmesi ve New York FED Başkanı John Williams’ın “güvercin” tonlu açıklamaları, faiz indirimi beklentilerinin de yeniden %70’e yaklaşmasında etkili oldu. Bu gelişme, aşırı satış noktasında bulunan kripto piyasalarda da tepki alımlarını destekledi.

BTC’DE BEKLENTİLER

Bitcoin için 85.500-88.500 dolar bandının önemli olduğunu aktaran analisteler, fiyatların öncelikle bu bölgede sakinleşmesi gerektiğini ifade ediyor. Yeni bir düşüş dalgası durumunda 80 bin doların yeniden önemli bir destek olarak takip edilmesi gerektiği de vurgulanıyor.

Öte yandan Bitcoin toplayan hazine şirketlerinin de son düşüşte büyük zarar yazdığı hatırlatılırken, bu şirketlerin satışa geçmesinin piyasa için büyük risk olabileceği uyarıları geliyor.

JP Morgan tarafından yapılan değerlendirmede, ABD’li Bitcoin hazine şirketi Strategy’nin bazı MSCI hisse senedi endekslerinden çıkarılabileceği, bu durumun fonlarda zorunlu satışlara yol açabileceği aktarıldı.

