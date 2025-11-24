Cumhurbaşkanı, dünyayı krize sürükleyen savaşlar için “Türkiye barışa giden yolu açmak için her şeyi yapacak” dedi

İSMAİL KAPAN / JOHANNESBURG - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika’nın ev sahipliğinde başkent Johannesburg’da “Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik” temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin dünya barışı için elini her zaman taşın altına koymaya hazır olduğunu vurgulayan Erdoğan, Gazze’den Sudan’a, Ukrayna’dan Körfez’e kadar her yerde bunu ortaya koyduklarını dile getirdi. “Gazze’ye sırtımızı dönmedik” diyen Erdoğan, şunları söyledi: “Gazze’de yaşananların bir savaş değil bir soykırım olduğu açık ve net bir şekilde ortadadır. 60 bin kişinin öldürüldüğü Gazze’de bu soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu soykırımın faili Netanyahu’dur, İsrail’dir. Türkiye olarak kimseden çekinmeden Filistin davasına güçlü şekilde sahip çıktık. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz.”

GAZZE ASKERÎ GÜCÜ

“Bildiğiniz gibi uluslararası bir istikrarlaştırma gücünün konuşlandırılması söz konusu. Ancak İsrail buna karşı çıkıyor. Filistin’le ilgili olarak bu konudaki değerlendirmemiz devam ediyor. Bu çerçevede güvenlik güçlerimizin muhtemel görev, yetki ve konumları özellikle Savunma Bakanlığımız tarafından ayrıntılı bir şekilde gözden geçirilecektir. Bu değerlendirmeden sonra nihai kararımızı vereceğiz. Şu anda konu üzerinde çalışıyoruz.”

Erdoğan'dan G20'de önemli mesajlar: Barış için her yere koşturacağız

PUTİN’LE GÖRÜŞECEĞİM

Yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bir soruya karşılık, “Çok kutuplu dünya ne yazık ki zaten çatışmaların içinde. 4 yıl içinde yüz binler öldü. Rusya tarafında büyük oranda ölenler var Ukrayna tarafında büyük oranda ölenler var. Bizler Türkiye olarak üzülerek bakıyoruz. Bu iş nasıl sona erer, nasıl barışı yakalarız gayreti içindeyiz. Geçen hafta Zelenskiy Ankara’daydı, görüştüm. Yarın (bugün) Putin ile de telefonda görüşeceğiz. Ölümleri durdurabilmek için ne gibi adımlar atarız bunları müzakere edeceğiz. Daha sonra alacağımız neticeyi gerek Trump, gerek Avrupalı dostlarla görüşme fırsatını bulacağımı düşünüyorum” cevabını verdi.

KALICI BARIŞ İSTİYORUZ

Erdoğan şöyle devam etti: “Barışı nasıl temin ederiz, kısa süreli ateşkesten ziyade kalıcı ateşkesi nasıl temin ederiz, bunun gayreti içindeyiz. Tahıl koridoru gayretimiz bizim aslında barışa giden yolu açmak içindi. Ne yazık ki belli bir yere kadar başardık ama daha sonra bu devam etmedi. Yarınki (bugün) görüşmemizde sayın Putin’den bunu yeniden rica edeceğiz. Bu süreci yeniden başlatırsak hayırlı olacak.”

Erdoğan'dan G20'de önemli mesajlar: Barış için her yere koşturacağız

NEREDE SIKINTI VARSA…

“Sudan’daki durum ortada, bir katliam var. Türkiye olarak, nerede bir sıkıntı varsa biz elbette orada olacağız. Siyasetin en önemli yanı da budur. Sudan’daki kardeşlerimiz de Türkiye’nin oradaki sıkıntıların çözümünde yer almasını talep ediyor. Biz de oralarda barış için bulunmanın gayreti içerisinde olduk, olmaya devam ediyoruz. Gerek Körfez’de, gerek Sudan’da, gerekse Somali’de bu çabaların içinde olduk. Bundan sonra da barış için her yere koşmaya devam edeceğiz.”

SEVDA KILIÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası