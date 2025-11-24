İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde dün akşam görülen ve sebebi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmeyen ışık hüzmesi "göktaşı mı düştü?" sorularını beraberinde getirdi. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

Küçükçekmece semalarında akşam saatlerinde görülen ve kaynağı henüz belirlenemeyen parlak ışık hüzmesi, paniğe yol açtı. Gökyüzünde bir anda belirip hızla ilerleyen ışığı gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı ve o anları saniye saniye görüntüledi.

İSTANBUL’A GÖKTAŞI MI DÜŞTÜ?

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından “İstanbul’a göktaşı mı düştü?” iddiaları gündeme samga vurdu. Işığın ne olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medya kullanıcıları olayla ilgili çeşitli yorumlarda bulundu.

Uzmanların ve yetkililerin incelemesinin ardından olayın gerçek nedeninin netleşmesi bekleniyor.

SEVDA KILIÇ

