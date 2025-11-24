2024 yılı istatistiklerine göre, Avrupa’da bir önceki yıla göre İslamofobik olaylarda yüzde 43 artış yaşandı. Bu oran sadece basına yansıyan İslam karşıtı olaylardan oluşurken, Müslüman karşıtlığı olduğu düşünülmeyen ya da basına yansımayan olaylarla bu oranın daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

ESMA ALTIN ANKARA - TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonunda milletvekillerine bilgi veren İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri ve İslamofobi Özel Temsilcisi Büyükelçi Prof. Dr. Mehmet Paçacı, aşırı sağ politika sebebiyle İslamofobi konusunda ciddi bir yükseliş olduğunu söyledi. Basına yansıyan olayların tüm İslam karşıtlığı eylemler içerisinde sadece yüzde 5’e denk geldiğini dile getiren Paçacı, gerçek rakamların bunların çok üzerinde olduğunu ve olayların neredeyse yüzde 90’ıyla ilgili bilgi bulunmadığını ifade etti.

ÜLKELER MAZERET ÜRETİYOR

Müslüman Türklere yönelik nefret ve ırkçılık hadiselerinin çoğu zaman bilinmeden, üzeri örtülerek ve çoğu zaman yapılan davranışın bir ırkçılık hadisesi olarak tanımı yapılmadan gerçekleştiğini aktaran Paçacı, “Bu konuda ciddi bir bilinçlenmeye ihtiyaç var” dedi.

Kıta Avrupası ülkelerinin “Bizde İslamofobi o kadar yüksek değil, yaygın değil” şeklinde itiraz edebildiğine dikkat çeken Paçacı, “Bu durum hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı gibi mazeret sağlıyor ve mücadele kapsamında ilk adımı atma konusunda yetersizlikle karşı karşıya bırakıyor” değerlendirmesinde bulundu.

OLUMLU HABER YAPILMIYOR

İslamofobinin iki önemli kaynağından bahseden Paçacı, “Bunlardan biri aşırı sağ siyaset, diğeri de medya. Medya Batı’da İslamofobik görüşleri, Müslüman karşıtı nefreti ve ırkçılığı sürekli olarak pompalıyor. Vatikan’da görev yaptığım sırada basını da bir misyon olarak takip ediyorduk. Orada bulunduğum dört yıllık süre içerisinde Türkiye’yle ve İslam’la ilgili hemen hemen olumlu, nötr ya da objektif bir haber çıkmadı. Her zaman haberler olumsuz ve İslam karşıtı bir tonda, bir içerikte çıktı” ifadelerini kullandı.

