Antalya, Burdur ve Isparta bölgesindeki yaklaşık 2,5 milyon aboneye elektrik hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ’nin (AEDAŞ) Genel Müdürü İlkay Baydar, bölgedeki elektrik altyapısı hakkında bilgi verdi.

CEMAL EMRE KURT ANTALYA - Turizm, ticaret ve sanayideki gelişmelerle enerji talebinde ciddi bir yükselme olduğunu belirten Baydar, 2013’te üç ilde dağıtılan enerji 7,8 milyar kilovatsaatken bugün bu rakamın yüzde 61 artışla 12,7 milyar kilovatsaate ulaştığını söyledi. Baydar “2013’te üç ilimizde 2,7 milyon olan toplam nüfus, aradan geçen sürede yüzde 20 büyüyerek 3,3 milyona, abone sayımız ise yüzde 24 artarak 1,8 milyondan 2,5 milyona çıktı. Artan talebi karşılamak ve bölgenin enerji altyapısını güçlendirmek hedefi ile 2013-2025 arasında bölgemize yaptığımız yatırımlar Haziran 2025 TÜFE rakamlarına göre 50 milyar TL’yi buldu. Sadece bu yıl 3 ilimize 9 milyar TL’lik yatırım yaptık. Bu da yıl içinde her gün 25,6 milyon TL’lik yatırım demek” dedi.

Arıza noktaları ile yıldırım olaylarını eşleştiren veri odaklı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Baydar “Bu proje ile gerçek zamanlı yıldırım verilerinin arıza yönetim sistemleriyle entegre edilmesi sayesinde saha ekiplerinin arızaya müdahale süresi kısalacak” diye konuştu.

