Kredi büyüme sınırlarının ne zaman kalkacağına dair değerlendirmede bulunan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, "2026 yılındaki enflasyonun, kurun gidişi, Merkez Bankası döviz rezervlerinin yeterli miktara ulaşmasıyla beraber bir kısım esnemeler olabilir. Esnemeler de tahminimce önce ticari taraftan yani KOBİ tarafından olur" dedi.

ÖNDER ÇELİK ANTALYA - İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz; savunma sanayisine, üretim yapanlara, özellikle ihracat yapan OSB’deki firmalar ile turizme öncelik verdiklerini belirterek “Eldeki kaynağı ülke ekonomisine katkı olacak yerlere ayırıyoruz” dedi. Antalya’da 15’incisi düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi öncesi gazetecilere konuşan Yılmaz, cari açığın azaltılmasına katkı anlamında turizm sektörünün olmazsa olmaz olduğunu kaydetti.

TURİZME DESTEK 2 MİLYAR $’I GEÇTİ

Sektörde kullandırılan kredilerin yüzde 73’ünün İstanbul ve Antalya’nın olduğuna işaret eden Yılmaz, turizm sektörü için iki yıl önce taahhüt ettikleri 1 milyar dolar kredi kaynağını kullandırdıklarını, kapananlar ile birlikte bu rakamın şu anda 2 milyar doları geçtiğini söyledi. Yılmaz “Nakdî kredilerde özel bankalar arasında 2023’de AKTOB’da bu taahhütte bulunduğumuz dönemde pazar payımız yüzde 18,37’ymiş. Yani 100 liralık kredinin 18,37 lirası bizimmiş. Şimdi bu oran yüzde 23,13’e çıkmış. Yani yüzde 4,76’lık bir kazanım olmuş” diye konuştu. Şu anda kredi büyüme kısıtlarından dolayı kıt kaynaklar olduğunu vurgulayan Yılmaz “YTB’li (yatırım teşvik belgesi) işlere baktığında turizm sektöründe 2,38 milyar dolarlık bir yatırım var. Bunun da yüzde 33’ü (yaklaşık 800 milyon doları) Antalya’da yapılacak” ifadelerini kullandı. Yılmaz, kredi büyüme sınırlarının ne zaman kalkacağına ilişkin ise şunları söyledi: Şu an 2025 yıl sonuna kadar görünmüyor. 2026 yılında biter mi derseniz 2026 yılındaki enflasyonun, kurun gidişi, Merkez Bankası döviz rezervlerinin yeterli miktara ulaşmasıyla beraber bir kısım esnemeler olabilir. Esnemeler de tahminimce önce ticari taraftan yani KOBİ tarafından olur. Hanehalkı tarafında 2024 Haziran ayında yakın izleme ve NPL’ler (temerrüde düşme) ciddi oranda artmaya başlamıştı. 2024’ün yıl sonunda KOBİ’lere sirayet etmişti. 2025’te bunu bolca yaşıyoruz. Takip oranları neredeyse iki katına çıktı. Ticari segmentteki NPL oranları bir küsurlu seviyelerden 3-3,5 bandına çıktı. Dolayısıyla enflasyonda, kurda ve faizde beklenen seviyeye inilmedikçe bu kısıtlamaların kalkacağını düşünmüyorum. Ama ekonomi iyi giderse tüketim harcamaları enflasyonu tetikleyen taraf olduğu için önce o taraftaki kısıtlardan başlayacaklarını düşünmüyorum. Önce ticari taraftan başlayıp üretim yapanları, KOBİ’leri rahatlatmayı amaçlayabilirler. Ama tamamen kalkma işinin 2026 olacağını düşünmüyorum.

"AVRO 60 TL’NİN ALTINDA OLURSA ZOR BİR DÖNEM GEÇİRİRİZ"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, daha yeni otellere sahip olmaları sebebiyle rakiplere göre avantajlı olduklarını ancak TL bazlı sabit giderlerin artmasının sistemin sürdürülebilirliğinin önünde engel olduğunu kaydetti. Kavaloğlu, sektörde kârlılığın yüzde 15-20 olduğunu, vergi sonrası ise bu oranının yüzde 10-15’e düştüğünü, verginin de vergisini ödediklerini vurguladı. Kavaloğlu “Eğer 2026’nın üçüncü çeyreğinde 60 liranın altında bir avro kuru olursa turizm sektörü olarak çok zor bir dönem geçiririz” dedi.

