Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın üçüncü çağrısına 1266 işletmenin başvuru yaptığını söyledi. Kacır, KOBİ'lerin yılın ilk iki döneminde 25 milyar lirayı aşkın finansman hacmine eriştiğini de belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda işletmelere 20 milyon lira üst limitli, 36 ay taksitli kredi için 20 puanlık finansman desteği sunduklarını belirterek, "Bu yılın 3. çağrısına, 1266 işletmemiz başvuru yaptı." ifadesini kullandı.

Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'na ilişkin paylaşım yaptı.

KOBİ'lere kredi desteği

KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında, işletmelere 20 milyon lira üst limitli, 36 ay taksitli kredi için 20 puanlık finansman desteği sunduklarına işaret eden Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yılın 3. çağrısına, 1266 işletmemiz başvuru yaptı. Yılın ilk iki döneminde, 1647 projede 25,5 milyar lira finansman hacmi oluşturduk. KOBİ'lerimize güç vermeye, üreten Türkiye'yi geleceğe taşımak için girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

