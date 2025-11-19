İstihdamı Koruma Destek Programı ile tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerine yönelik çalışan başına aylık 2 bin 500 lira destek sağladıklarını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, “Program ile 416 bin emekçinin istihdamını koruduk, 22 bin 221 yeni istihdam oluşturduk” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, “Hükûmet tekstili gözden çıkardı” iddialarına cevap verdi. Türkiye’nin hazır giyim ve tekstilde marka değerinin yükselmesi için daha fazla çalıştıklarını belirten Kacır, ayrıca sağladıkları destek ve teşviklerle sadece istihdamı korumakla kalmadıklarını, 20 bin yeni istihdam sağladıklarını söyledi.

OSB Yıldızları Araştırması Ödül töreninde konuşan Kacır, İstihdamı Koruma Destek Programı ile tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik çalışan başına aylık 2 bin 500 lira destek sağladıklarını hatırlatarak, “Programdan yararlanan 15 bin 225 KOBİ’de 416 bin emekçinin istihdamını koruduk, 22 bin 221 yeni istihdam oluşturduk” dedi.

TAŞINMAYA SIFIR YATIRIM TEŞVİKİ

Teşvik sisteminde bu yıl yaptıkları değişiklikle, 1’inci bölge illerinden 4’üncü, 5’inci ve 6’ncı bölge illerine taşınan bir yatırımın, âdeta sıfır bir yatırım gibi istihdam teşviklerinden yararlanma fırsatına sahip olduğuna dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"OSB’lerimizi geliştirerek, altyapılarımızı inşa ederek sektörlerin geleceğe taşınmasını amaçlıyoruz. Fakat bu sektörler için önemli bir başka mesele AR-GE ve tasarım yetkinliklerinin gelişmesidir. Türkiye’nin hazır giyimde, tekstilde marka değerinin yükselmesi için daha fazla çalışmalıyız. İstiyoruz ki bu sektörde markalarımız AR-GE ve tasarım yetkinlikleriyle güçlensin, diğer yandan da biz makul yöntemlerle bu sektörlerde istihdamı ve üretimi korumayı başaralım.

Orta, uzun vadede de bu sektörleri ülkemizin farklı illerinde yeniden kümelendirerek daha fazla yol alalım. Hedefi miz büyük, tahayyül ettiklerimiz ortak, gayemiz tek, istikametimiz her alanda tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye’dir. Ülkemiz sanayisini rekabetçi ve sürdürülebilir bir zemin üzerinde daha da güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Devlet 416 bin çalışana can simidi oldu

YATIRIM İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Türkiye’yi yalnızca bölgesinin değil, dünyanın da önde gelen üretim ve ticaret merkezlerinden biri konumuna yükselttiklerini vurgulayan Kacır, “Sanayi üretim endeksi pandemi öncesi döneme göre Almanya’da yüzde 12,4, İtalya’da yüzde 5,5, Fransa’da yüzde 2,8 aşağıda seyrederken, Türkiye’de yüzde 27,5 yükseldi. Yakaladığımız bu yükseliş ivmesini ‘Türkiye Yüzyılı’nda, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta yeni başarılarla taçlandırmakta kararlıyız” dedi.

OSB modelini yurdun dört bir köşesine yaymayı öncelikli olarak gördüklerini dile getiren Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

“23 yılda OSB’lerimizin sayısını 191’den 371’e yükselttik. Son 13 ayda 22 milyon metrekare büyüklüğe sahip 1927 yatırım yeri için 5 bin 318 sanayicinin başvuruda bulundu. Bu ay çıktığımız ilanla 20 milyon metrekarelik 1327 yatırım yeri için tahsis ve 9,5 milyon metrekarelik ön tahsis başvurularını almaya başladık.”

