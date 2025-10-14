Dünyaca ünlü markalara üretim yapıyordu! Dev tekstil firması iflas etti
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünyaca ünlü markalara üretim yapan 3F Tekstil iflas etti. Şirket geçen yıl yaşadığı mali darboğazdan çıkamayarak konkordato ilan etmişti.
Tekstil sektöründe iflas eden firmalar arasına İstanbul merkezli 3F Tekstil de katıldı.
TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI
Geçen sene bir yıllık iflas koruması alan şirketin konkordato komiser heyetinin görevi sona erdirilerek daha önce uygulanan tedbir kararları kaldırıldı. Borçlarını ödeyemediği ve mali yapısını düzeltemediği gerekçesiyle iflas kararı verilen firma için tasfiye süreci başladı.
İSTANBUL VE BARCELONA'DA ŞUBELERİ VARDI
3F Tekstil, geçen yıl yaşadığı mali darboğazdan çıkamayarak konkordato ilan etmişti. Zara, Bershka, Next, LC Waikiki, Mango ve Resort gibi ünlü markalara çalışan şirketin İstanbul ve Barcelona'da şubeleri bulunuyordu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci