Dünyaca ünlü markalara üretim yapıyordu! Dev tekstil firması iflas etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dünyaca ünlü markalara üretim yapan 3F Tekstil iflas etti. Şirket geçen yıl yaşadığı mali darboğazdan çıkamayarak konkordato ilan etmişti.

Tekstil sektöründe iflas eden firmalar arasına İstanbul merkezli 3F Tekstil de katıldı.

TASFİYE SÜRECİ BAŞLADI

Geçen sene bir yıllık iflas koruması alan şirketin konkordato komiser heyetinin görevi sona erdirilerek daha önce uygulanan tedbir kararları kaldırıldı. Borçlarını ödeyemediği ve mali yapısını düzeltemediği gerekçesiyle iflas kararı verilen firma için tasfiye süreci başladı.

Dünyaca ünlü markalara üretim yapıyordu! Dev tekstil firması iflas etti - 1. Resim

İSTANBUL VE BARCELONA'DA ŞUBELERİ VARDI

3F Tekstil, geçen yıl yaşadığı mali darboğazdan çıkamayarak konkordato ilan etmişti. Zara, Bershka, Next, LC Waikiki, Mango ve Resort gibi ünlü markalara çalışan şirketin İstanbul ve Barcelona'da şubeleri bulunuyordu.

 

