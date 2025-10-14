Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
14 Ekim bugün hangi maçlar var? Türkiye-Gürcistan maçına geri sayım başladı!

14 Ekim bugün hangi maçlar var? Türkiye-Gürcistan maçına geri sayım başladı!
Futbolseverler bugünkü maç programını kontrol ediyor. 14 Ekim 2025 Salı günü Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları ile devam ediyor. Bugün A Milli Takım, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı ağırlıyor. Liglerde milli ara devam ederken gözler takımların Dünya Kupası elemelerindeki performanslarına çevrildi. İşte, günün maçları ve Türkiye-Gürcistan karşılaşmasının detayları...

14 Ekim 2025 maç programı netleşti. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri devam ediyor. Bu nedenle liglerde yaşanan ara nedeniyle sporseverler günün maç programını dikkatle araştırıyor. Bugün oynanacak basketbol maçları da programda yerini alırken 'Bugün hangi maçlar var, saat kaçta' merak konusu. 

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu maçı 14 Ekim Salı, bugün, 21.45'te başlayacak. 

14 EKİM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13:00 | Polonya - Türkiye | U19 Hazırlık Maçı | Yayın Yok

14:00 | Türkiye - Portekiz | Uluslararası U18 Dörtlü Turnuva | Yayın Yok

14:00 | Romanya - İspanya | Uluslararası U18 Dörtlü Turnuva | Yayın Yok

19:00 | Macaristan - Türkiye | UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Yayın Yok

19:00 | Estonya - Moldova | 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

20:15 | Katar - BAE | 2026 Dünya Kupası Eleme | Smart Spor 2

21:45 | Andorra - Sırbistan | 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

21:45 | İrlanda - Ermenistan | 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

21:45 | İspanya - Bulgaristan | 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

21:45 | İtalya - İsrail | 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

21:45 | Letonya - İngiltere | 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen | S Sport Plus

21:45 | Portekiz - Macaristan | 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen

21:45 | Türkiye - Gürcistan | 2026 Dünya Kupası Eleme | TV8 | Exxen

22:30 | Suudi Arabistan - Irak | 2026 Dünya Kupası Eleme | Smart Spor HD

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI (BASKETBOL)

17:00 | Ankaragücü - OGM Orman | Basketbol 1. Ligi | HT Spor

19:00 | Türk Telekom - Buducnost | EuroCup | TRT Spor Yıldız

19:00 | Rostock - Tartu Ülikool | FIBA Europe Cup | FIBA TV

19:30 | Bursaspor - Cholet Basket | FIBA Şampiyonlar Ligi | TRT Spor

20:00 | Maccabi Fox - Barcelona | THY EuroLeague | S Sport Plus

20:30 | Hamburg Towers - Bahçeşehir Koleji | EuroCup | TRT Spor Yıldız

20:45 | Fenerbahçe Beko - Dubai Basket | THY EuroLeague | S Sport | S Sport Plus

21:00 | Bilbao Basket - Peristeri | FIBA Europe Cup | FIBA TV

21:00 | Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas | THY EuroLeague | S Sport Plus

21:15 | Olympiakos - Anadolu Efes | THY EuroLeague | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus

21:30 | Trapani - Tofaş | FIBA Şampiyonlar Ligi | TRT Spor

21:30 | Bayern Münih - Olimpia Milano | THY EuroLeague | S Sport Plus

22:00 | Porto - Antwerp Giants | FIBA Europe Cup | FIBA TV

23:30 | Ramla - Uniao Sportiva | EuroCup Kadınlar | FIBA TV

Kaynak: Türkiye Gazetesi

