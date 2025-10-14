14 Ekim bugün hangi maçlar var? Türkiye-Gürcistan maçına geri sayım başladı!
Futbolseverler bugünkü maç programını kontrol ediyor. 14 Ekim 2025 Salı günü Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçları ile devam ediyor. Bugün A Milli Takım, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı ağırlıyor. Liglerde milli ara devam ederken gözler takımların Dünya Kupası elemelerindeki performanslarına çevrildi. İşte, günün maçları ve Türkiye-Gürcistan karşılaşmasının detayları...
14 Ekim 2025 maç programı netleşti. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri devam ediyor. Bu nedenle liglerde yaşanan ara nedeniyle sporseverler günün maç programını dikkatle araştırıyor. Bugün oynanacak basketbol maçları da programda yerini alırken 'Bugün hangi maçlar var, saat kaçta' merak konusu.
TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu maçı 14 Ekim Salı, bugün, 21.45'te başlayacak.
14 EKİM BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
13:00 | Polonya - Türkiye | U19 Hazırlık Maçı | Yayın Yok
14:00 | Türkiye - Portekiz | Uluslararası U18 Dörtlü Turnuva | Yayın Yok
14:00 | Romanya - İspanya | Uluslararası U18 Dörtlü Turnuva | Yayın Yok
19:00 | Macaristan - Türkiye | UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Yayın Yok
19:00 | Estonya - Moldova | 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen
20:15 | Katar - BAE | 2026 Dünya Kupası Eleme | Smart Spor 2
21:45 | Andorra - Sırbistan | 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen
21:45 | İrlanda - Ermenistan | 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen
21:45 | İspanya - Bulgaristan | 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen
21:45 | İtalya - İsrail | 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen
21:45 | Letonya - İngiltere | 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen | S Sport Plus
21:45 | Portekiz - Macaristan | 2026 Dünya Kupası Eleme | Exxen
21:45 | Türkiye - Gürcistan | 2026 Dünya Kupası Eleme | TV8 | Exxen
22:30 | Suudi Arabistan - Irak | 2026 Dünya Kupası Eleme | Smart Spor HD
BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI (BASKETBOL)
17:00 | Ankaragücü - OGM Orman | Basketbol 1. Ligi | HT Spor
19:00 | Türk Telekom - Buducnost | EuroCup | TRT Spor Yıldız
19:00 | Rostock - Tartu Ülikool | FIBA Europe Cup | FIBA TV
19:30 | Bursaspor - Cholet Basket | FIBA Şampiyonlar Ligi | TRT Spor
20:00 | Maccabi Fox - Barcelona | THY EuroLeague | S Sport Plus
20:30 | Hamburg Towers - Bahçeşehir Koleji | EuroCup | TRT Spor Yıldız
20:45 | Fenerbahçe Beko - Dubai Basket | THY EuroLeague | S Sport | S Sport Plus
21:00 | Bilbao Basket - Peristeri | FIBA Europe Cup | FIBA TV
21:00 | Kızılyıldız - Zalgiris Kaunas | THY EuroLeague | S Sport Plus
21:15 | Olympiakos - Anadolu Efes | THY EuroLeague | S Sport 2 | Tivibu Spor 1 | S Sport Plus
21:30 | Trapani - Tofaş | FIBA Şampiyonlar Ligi | TRT Spor
21:30 | Bayern Münih - Olimpia Milano | THY EuroLeague | S Sport Plus
22:00 | Porto - Antwerp Giants | FIBA Europe Cup | FIBA TV
23:30 | Ramla - Uniao Sportiva | EuroCup Kadınlar | FIBA TV