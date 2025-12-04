Rusya'da Snapchat'e de erişim engeli getirildi! Moskova'dan terör suçlaması
Rusya, 'terör faaliyetleri, dolandırıcılık ve diğer suçları gerekçe göstererek sosyal medya platformu Snapchat'e erişim engeli getirdi. Moskova yönetimi daha önce Facebook, X, TikTok, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformları da erişime kapatılmıştı.
- Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından erişim engeli getirildi.
- Gerekçesi uygulama üzerinden suç işlendiği iddiası.
- Snapchat'in terör faaliyetleri organize etmek, failleri işe almak ve vatandaşlarımıza karşı dolandırıcılık ve diğer suçları işlemek için kullanıldığı öne sürüldü.
- Aynı gerekçeden FaceTime uygulamasına da erişim engeli getirildi.
- Facebook, X, TikTok, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformları, daha önce de erişim engellendi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, ekimden bu yana Snapchat'te yaşanan erişim sorunlarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
TERÖR SUÇLARI VURGUSU
Uygulama üzerinden suç işlendiği öne sürülen açıklamada, "Snapchat, ülkede terör faaliyetleri organize etmek ve yürütmek, failleri işe almak ve vatandaşlarımıza karşı dolandırıcılık ve diğer suçları işlemek için kullanılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, söz konusu gerekçeden dolayı uygulamaya erişim engeli getirildiği kaydedildi.
ÇOK SAYIDA PLATFORM ENGELLENMİŞTİ
Roskomnadzor, aynı gerekçeden ötürü bugün FaceTime uygulamasına da erişim engeli getirirken, ülkede daha önce de Facebook, X, TikTok, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına da erişim engellenmişti.