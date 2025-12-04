Rusya, 'terör faaliyetleri, dolandırıcılık ve diğer suçları gerekçe göstererek sosyal medya platformu Snapchat'e erişim engeli getirdi. Moskova yönetimi daha önce Facebook, X, TikTok, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformları da erişime kapatılmıştı.

Rusya'da Snapchat uygulamasına, üzerinden suç işlendiği gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor) yapılan açıklamada, ekimden bu yana Snapchat'te yaşanan erişim sorunlarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Snapchat

TERÖR SUÇLARI VURGUSU

Uygulama üzerinden suç işlendiği öne sürülen açıklamada, "Snapchat, ülkede terör faaliyetleri organize etmek ve yürütmek, failleri işe almak ve vatandaşlarımıza karşı dolandırıcılık ve diğer suçları işlemek için kullanılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu gerekçeden dolayı uygulamaya erişim engeli getirildiği kaydedildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Ukrayna Büyükelçisi ve Rusya Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

ÇOK SAYIDA PLATFORM ENGELLENMİŞTİ

Roskomnadzor, aynı gerekçeden ötürü bugün FaceTime uygulamasına da erişim engeli getirirken, ülkede daha önce de Facebook, X, TikTok, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına da erişim engellenmişti.

ÖNERİLEN HABERLER TEKNOLOJİ Rusya harekete geçti! FaceTime uygulamasına erişim engeli getirildi

Haberle İlgili Daha Fazlası