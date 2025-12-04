Ukrayna Büyükelçisi ve Rusya Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi ve Rusya’nın Maslahatgüzarı, Karadeniz'in güvenliğiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.
- 2 gemide saldırı yaşandı.
- Saldırılan gemilerin isimleri KAIROS ve VIRAT.
- Saldırılar 29 Kasım'da meydana geldi.
- Saldırılar bölgede ciddi riskler oluşturdu.
- Türkiye saldırılar karşısında endişeyle karşıladı.
- Türkiye taraflarla temaslarını sürdürüyor.
Karadeniz'de uluslararası sularda seyreden gemilere düzenlenen saldırılarla ilgili olarak Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal ve Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aleksei Ivanov, Türk Dışişlerine çağrıldı.
TÜRKİYE ENDİŞELERİNİ AKTARDI
AA'nın edindiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı'nda görüşülen Ukraynalı ve Rus diplomatik misyon temsilcilerine, Türkiye'nin saldırılardan duyduğu endişe aktarıldı.
Rusya'dan Türkiye uyarısı! 'Ankara'nın egemenliğine doğrudan saldırı yapıldı'
2 GEMİ SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 29 Kasım'da, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Karadeniz'de saldırıya uğrayan "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine ilişkin açıklama yapmıştı.
"Karadeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur." ifadesini kullanan Keçeli, saldırıların endişeyle karşılandığını belirtmişti.
Keçeli, savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi, ayrıca Türkiye'nin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarını sürdürdüklerini belirtmişti.