Beklenen büyük İstanbul depremine dair çarpıcı bir açıklamada bulunan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, tahminlerin güncellenmesi gerektiğini söyledi. Bektaş, maksimum depremin ise 6,6 büyüklüğünde olabileceğini ifade etti. İşte uzman ismin çarpıcı paylaşımı...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, bu kez beklenen büyük İstanbul depremine değindi.

"GÜNCEL VERİLERLE GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

Bektaş, paylaşımında İstanbul’daki deprem beklentilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle Ana Marmara Fayı’ndaki büyük deprem senaryolarının geçmiş tahminlere dayandığını belirten Bektaş, güncel verilerin bu beklentileri değiştirebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Bektaş açıklamasında, “Doğu Marmara’daki 1766 tarihli depremin büyüklüğü (M7,2-7,4) esas olarak yıkım gözlemlerine dayanıyor. 30 yıl içindeki deprem olasılığı ise tarihsel depremlerin istatistiksel analizinden türetilmiş durumda. Her iki çalışma da Ana Marmara Fayı’nın tamamen kilitli olduğunu ve büyük deprem enerjisi biriktirdiğini varsayıyor” ifadelerini kullandı.

MAKSİMUM DEPREM İÇİN BÜYÜKLÜK VERDİ

"Her iki çalışma Ana Marmara Fayı'nın tam kilitli olduğunu ve büyük deprem enerjisi biriktirdiğini varsayar" diyen Bektaş, günümüzdeki GPS, İnSAR ve denizaltı akustik verilerinin fayın tamamen hareketsiz olmadığını, kısmi olarak kayarak (creep) deprem enerjisinin bir kısmını serbest bıraktığını gösterdiğini aktardı.

Bu durumun, beklentileri revize ederek maksimum depremin M6,6 seviyesine kadar olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

