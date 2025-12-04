Kurak geçen 2025'in ardından gözler 2026'da. Kış mevsiminin gelmesiyle bazı noktalarda kar yağışı etkisini hissettirirken, büyükşehirlerde mevsim nasıl geçecek merak ediliyor. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu hem bölge bölge hem de büyükşehirlere tek tek değinerek tahminlerini açıkladı.

Oldukça sıcak ve kurak geçen 2025 yılının ardından 2026'nın nasıl geçeceği araştırılıyor. Özellikle barajlardaki tehlike nedeniyle kış mevsiminde kar yağıp yağmayacağı merak konusu olurken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nden iklim bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'ndan önemli açıklamalar geldi.

ILIK VE KURAK KIŞA HAZIR OLUN

Güneydoğu Avrupa Sanal İklim Değişikliği Merkezi (SEEVCCC) tarafından yürütülen modellerin sonuçlarını paylaşan Kadıoğlu, Türkiye’nin büyük bölümünde ılık ve kuraklığa meyilli kış mevsiminin öne çıktığını söyledi.

Kadıoğlu, “Ülke genelinde kış sıcaklıklarının, uzun yıllar ortalamasının üzerinde seyretmesi bekleniyor. Zaman zaman soğuk hava dalgaları görülse de, bu kışın ana karakteri sıcaklık anomalileri olacak” dedi.

Yağış tarafında ise tablo bölgeden bölgeye değişiyor. Batı ve güney kıyılar için kuraklık dikkat çekerken, Doğu Karadeniz’de yağışların normalleri aşma ihtimali güçlü görünüyor.

BÖLGE BÖLGE KIŞ NASIL GEÇECEK?

MARMARA: Modeller Marmara’da sıcaklıkların ortalamanın 2-3°C üzerinde seyredeceğini gösteriyor. İstanbul ve çevresinde kış mevsiminin 'hissedilir' düzeyde olmayabileceği belirtilirken, barajların beslenmesi açısından kritik olan kış yağışlarının zayıf göründüğü vurgulanıyor.

Doğu Karadeniz: Türkiye’nin en yağışlı bölgesi olma ihtimali yüksek.

Sıcaklıkların yüksek seyretmesi nedeniyle kıyılarda yağışın ağırlıklı olarak yağmur şeklinde düşeceği, yüksek kesimlerde ise yoğun kar görülebileceği ifade ediliyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU: En yüksek sıcaklık anomalileri Doğu Anadolu’da bekleniyor. Özellikle Kars–Ardahan hattında sapmanın 4°C ve üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Güneydoğu Anadolu’da ise kuraklık daha belirgin hale geliyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KIŞ NASIL GEÇECEK?

İSTANBUL: Genel tablo ılık ve mevsimsel yağışlı bir kışa işaret ediyor. Buna rağmen, “deniz etkili kar” ihtimali tamamen yok değil. Kadıoğlu, sıcak deniz yüzeyine aniden inen bir kutupsal soğuğun kısa süreli yoğun kar oluşturabileceğini vurguluyor.

Sonuç olarak 2025–2026 kışının, batı kıyılarında yağmur ve rüzgârlı, iç ve doğu bölgelerde ise kuraklık ve ani soğukların iç içe geçtiği değişken ve sürprizlere açık bir sezon olması bekleniyor.

