Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor’u ağırlamaya hazırlanırken kritik karşılaşma öncesi iki takımın kadro durumu ve muhtemel 11’leri netleşmeye başladı. Liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, yoğun maç temposuna rağmen iç sahada serisini sürdürmeyi hedefliyor. Karadeniz temsilcisi Samsunspor ise üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek için İstanbul deplasmanına moralli çıkıyor. Galatasaray Samsunspor maçında kimler eksik, kimler oynayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak merak ediliyor.

Galatasaray ile Samsunspor daha önce ligde 64 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Samsunspor ile oynadığı son 8 lig maçının tamamını kazanarak dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Yarın akşamki karşılaşmayı da kazanması halinde Galatasaray lig tarihinde rakibini üst üste 9 kez mağlup etmiş olacak.

Galatasaray Samsunspor maçında kimler eksik, kimler oynayacak? Muhtemel ilk 11 belli oldu

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?



Sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor karşılaşmasına 5 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlıkları devam eden Wilfried Singo ve Ismail Jakobs kadroda yer alamayacak. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai ile bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası bulunan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da mücadelede forma giyemeyecek.

Takımda ayrıca Victor Osimhen ve Lucas Torreira sarı kart sınırında bulunuyor ve bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki hafta görev yapamayacak.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11



Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Lemina, Sane, İlkay Gündoğan, Torreira - Kazımcan Karataş, Sara, Osimhen, Barış Alper Yılmaz

Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Tomasson, Zeki Yavru, Borevkovic, Emre Kılınç, Holse, Makoumbou, Eyüp Aydın, Musaba, Ndiaye

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak karşılaşma 5 Aralık Cuma akşamı gerçekleşecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

GALATASARAY SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?



Galatasaray ile Samsunspor arasındaki önemli mücadele beIN SPORTS 1 üzerinden şifreli ve canlı olarak ekranlara gelecek.



