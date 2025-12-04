Almanya Hava Kuvvetleri'nin NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için Polonya'ya 150 asker ve birkaç Eurofighter savaş uçağı konuşlandırdığı açıklandı. Rus savaş uçaklarının Baltık Denizi bölgesinde hava sahası ihlalleri ve insansız hava araçlarının (İHA) NATO topraklarına girmesinin ardından bu kararın alındığı vurgulandı.

Almanya Hava Kuvvetleri, NATO'nun doğu kanadının korumasını güçlendirmek için Polonya'ya yaklaşık 150 asker ve birkaç Eurofighter savaş uçağı konuşlandırdı.

Eurofighter savaş uçağı

Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Almanya Hava Kuvvetleri’ne bağlı aralarında pilot, teknisyen, güvenlik personeli ve askeri polisin de olduğu yaklaşık 150 kişilik ekibin Polonya’da görevlendirildiği aktarıldı. Açıklamada, söz konusu personelin yanı sıra Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Nörvenich Hava Üssü'nden birkaç Eurofighter savaş uçağının da Polonya'nın Malbork Askeri Havaalanı’na gönderildiği ifade edildi.

RUS İHLALELLERİNE KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ

Açıklamada, söz konusu konuşlandırmanın Rus savaş uçaklarının Baltık Denizi bölgesinde hava sahası ihlalleri ve insansız hava araçlarının (İHA) NATO topraklarına girmesini önlemek amacıyla gerçekleştirildiğini bildirildi.

NATO müttefikleri bayrakları

NATO'YA GÜÇLÜ DESTEK MESAJI

Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Holger Neumann, "Bu görevle ağustos ayından beri Romanya'da konuşlu Hızlı Müdahale Uyarı (QRA) filomuza ek olarak askerlerimiz İttifakın doğu kanadının korunmasına değerli bir katkı daha sağlıyor. Böylece komşu ülke Polonya'ya ve genel olarak NATO'ya güçlü bir destek mesajı daha gönderiyoruz" dedi.

Almanya’nın Polonya’da konuşlandırdığı yeni birlik ve Eurofighter savaş uçaklarının ilk aşamada gelecek yılın mart ayına kadar görevde kalması planlanıyor.

