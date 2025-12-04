Rus ihlallerine karşı NATO hamlesi! Polonya'ya 150 asker ve Eurofighter'lar konuşlandırıldı
Almanya Hava Kuvvetleri'nin NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için Polonya'ya 150 asker ve birkaç Eurofighter savaş uçağı konuşlandırdığı açıklandı. Rus savaş uçaklarının Baltık Denizi bölgesinde hava sahası ihlalleri ve insansız hava araçlarının (İHA) NATO topraklarına girmesinin ardından bu kararın alındığı vurgulandı.
- yaklaşık 150 kişilik bir Alman Hava Kuvvetleri ekibi Polonya'ya konuşlandırıldı.
- Ekibin içinde pilot, teknisyen, güvenlik personeli ve askeri polis var.
- Polonya'nın Malbork Askeri Havaalanı'na Eurofighter savaş uçakları gönderildi.
- Bu konuşlandırma, Rus savaş uçaklarının ve İHA'larının NATO topraklarına girmesini önlemek amacıyla yapıldı.
- Almanya'nın Polonya'da konuşlandırdığı birlik ve Eurofighter savaş uçakları ilk aşamada mart ayına kadar görevde kalacak.
Almanya Hava Kuvvetleri, NATO'nun doğu kanadının korumasını güçlendirmek için Polonya'ya yaklaşık 150 asker ve birkaç Eurofighter savaş uçağı konuşlandırdı.
Almanya, NATO'nun doğu kanadının korumasını güçlendirmek için yeni savaş uçakları ve askerler görevlendirdi.
Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Almanya Hava Kuvvetleri’ne bağlı aralarında pilot, teknisyen, güvenlik personeli ve askeri polisin de olduğu yaklaşık 150 kişilik ekibin Polonya’da görevlendirildiği aktarıldı. Açıklamada, söz konusu personelin yanı sıra Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Nörvenich Hava Üssü'nden birkaç Eurofighter savaş uçağının da Polonya'nın Malbork Askeri Havaalanı’na gönderildiği ifade edildi.
Rusya ile gerilimi arttıracak hamle! 2 NATO üyesi anlaştı
RUS İHLALELLERİNE KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ
Açıklamada, söz konusu konuşlandırmanın Rus savaş uçaklarının Baltık Denizi bölgesinde hava sahası ihlalleri ve insansız hava araçlarının (İHA) NATO topraklarına girmesini önlemek amacıyla gerçekleştirildiğini bildirildi.
NATO'YA GÜÇLÜ DESTEK MESAJI
Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Holger Neumann, "Bu görevle ağustos ayından beri Romanya'da konuşlu Hızlı Müdahale Uyarı (QRA) filomuza ek olarak askerlerimiz İttifakın doğu kanadının korunmasına değerli bir katkı daha sağlıyor. Böylece komşu ülke Polonya'ya ve genel olarak NATO'ya güçlü bir destek mesajı daha gönderiyoruz" dedi.
Almanya’nın Polonya’da konuşlandırdığı yeni birlik ve Eurofighter savaş uçaklarının ilk aşamada gelecek yılın mart ayına kadar görevde kalması planlanıyor.