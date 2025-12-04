İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversite öğrencilerine yönelik sağladığı ve bu yıl 100 bin öğrenciye 20 bin TL olarak duyurulan burs desteğinde gözler sonuç tarihine çevrildi. Başvuru sürecini tamamlayan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl öğrencilere burs desteği sağlanmaktadır. 2026 yılında 20 bin TL'lik maddi destek sağlanacak.

İBB burs başvuru süreci 21 Kasım’da tamamlandı. Şu anda ise sonuçların açıklanacağı sorgulama ekranı araştırılıyor.

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçları hakkında henüz açıklama yapılmadı. Bu nedenle ne zaman açıklanacağı hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda başvuruları 26 Eylül-1 Kasım 2024 arasında alınmıştı. Ardından İBB burs sonuçları 31 Aralık 2024 itibarıyla erişime açıldı. Yine Aralık ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

İBB BURS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIYOR?

İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanması üzerine aday sonuçları https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ya da 153 Çözüm Merkezi üzerinden öğrenebilecek.

İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı için 100 bin üniversite öğrencisine verilecek burs miktarı 20.000 TL'dir. 100.000 üniversite öğrencisine toplamda 2 milyar TL destek sağlanacak.

