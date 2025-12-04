Edirne-Kırklareli karayolunda sona yaklaşan yeni güzergâh, köy içi trafiği büyük ölçüde azaltırken ulaşımı hızlandırdı. Bölge halkı, yolun güvenliği ve konforundan memnun.

Edirne-Kırklareli karayolunda tamamlanma aşamasına gelen yeni güzergâh, bölgedeki ulaşımı büyük ölçüde rahatlatırken köy içindeki trafik yükünü de gözle görülür biçimde azalttı. Çalışmaların sona ermesine kısa bir süre kala hem güvenlik hem de ulaşım hızı konusunda olumlu dönüşler alınıyor.

Yolun resmi açılışının da yakın zamanda yapılması bekleniyor.

İki il arasına yapıldı, köylüler memnun: Otobanda bile böyle yol yok

"TRAFİK RAHATLADI, ULAŞIM HIZ KAZANDI"

Bölge sakinlerinden Mehmet Çatalkaya, uzun süredir beklenen yolun artık kullanılmaya başlanmasından memnun olduklarını belirterek, “Edirne-Kırklareli yolundaki çalışmalar neredeyse tamamlandı. Şimdiden büyük kolaylık sağladı. Hem ulaşım kolaylaştı hem de köy içindeki kalabalık azaldı. Trafik kazası riski de belirgin şekilde düştü” dedi.

"NEREDEYSE OTOBAN KALİTESİNDE"

Uğur Baykuş ise yeni güzergâhın güvenliği artırdığına dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı:

"Köylerin içinden gitmek yerine dışarıdan gitmek vatandaş için daha iyi. Kaza riskini azaltıyor. Bizim köy merkezde olduğu için trafik çok fazlaydı. Şimdi yeni yol bütün yükü aldı. Çok güzel oldu. Uzun sürdü ama değdi. Otobanda bile böyle yol yok."

Bir diğer bölge sakini Ersin Gündüz, yolun bölgeye önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, “Bu yolu yapanlara teşekkür ederiz. Şu an kapalı olan kısımlar var ancak yakında tamamen açılacağını düşünüyoruz. Gerçekten çok kaliteli bir yol olmuş” ifadelerini kullandı.

