Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu dönemi! Resmi imzalar atıldı
Kasımpaşa, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa, Teknik Direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdıktan sonra Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdi.
- Kasımpaşa Teknik Direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdı.
- Takımın başına Emre Belözoğlu getirildi.
- Kasımpaşa'da Teknik Direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzalandı.
- Kulüp Başkanı Halil İbrahim Akyıldız'ın da katılımıyla imza töreninde gerçekleşti.
- Yeni teknik direktör Belözoğlu Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kasımpaşa, Teknik Direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirdi.
Kasımpaşa'da Teknik Direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı.
Kulüp Başkanı Halil İbrahim Akyıldız’ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni Belözoğlu, kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
