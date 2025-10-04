Antalyaspor Başkanı Perçin özür diledi: Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor mu?

Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında konuk ettikleri Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamada bulundu. Perçin, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yola devam edeceklerini söyledi.

HAKEM TEPKİSİ

Mücadelenin başında bireysel hatalardan 2-0 yenik duruma düştüklerini belirten Perçin, şanssız bir maç geçirdiklerini ifade etti. Hakem kararlarını da eleştiren Perçin, 2 haftadır aleyhlerindeki kararlardan canlarının yandığını söyledi.

CAMİADAN ÖZÜR DİLEDİ

Farklı yenilgiden dolayı tüm Antalyaspor camiasından özür dileyen Perçin, teknik direktör Belözoğlu ve ekibine güvendiklerini ve yola devam edeceklerini kaydetti.

"ŞU AN KAN DEĞİŞİKLİĞİ OLMAZ"

Perçin, Çaykur Rizespor karşısında gerçekten kötü oynadıklarını dile getirerek, "Şu an kan değişikliği olmaz. Milli maçlar nedeniyle lige verilecek aradan sonra tekrar çıkışa geçeceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.