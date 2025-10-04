Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalyaspor Başkanı Perçin özür diledi: Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor mu?

Antalyaspor Başkanı Perçin özür diledi: Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor mu?

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Antalyaspor, Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor, Süper Lig, Hakem Hataları
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig'in 8'inci haftasında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 5-2 yenilerek, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu, maç sonu istifa sinyali verdi. Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ise hakem hatalarına tepki gösterirken, Belözoğlu ayrılığına kapıyı kapattı.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında konuk ettikleri Çaykur Rizespor'a 5-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamada bulundu. Perçin, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yola devam edeceklerini söyledi.

HAKEM TEPKİSİ

Mücadelenin başında bireysel hatalardan 2-0 yenik duruma düştüklerini belirten Perçin, şanssız bir maç geçirdiklerini ifade etti. Hakem kararlarını da eleştiren Perçin, 2 haftadır aleyhlerindeki kararlardan canlarının yandığını söyledi.

Başkan Perçin özür diledi: Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor mu? - 1. Resim

CAMİADAN ÖZÜR DİLEDİ

Farklı yenilgiden dolayı tüm Antalyaspor camiasından özür dileyen Perçin, teknik direktör Belözoğlu ve ekibine güvendiklerini ve yola devam edeceklerini kaydetti.

Başkan Perçin özür diledi: Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor mu? - 2. Resim

"ŞU AN KAN DEĞİŞİKLİĞİ OLMAZ"

Perçin, Çaykur Rizespor karşısında gerçekten kötü oynadıklarını dile getirerek, "Şu an kan değişikliği olmaz. Milli maçlar nedeniyle lige verilecek aradan sonra tekrar çıkışa geçeceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Perçin özür diledi: Emre Belözoğlu ile yollar ayrılıyor mu? - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

