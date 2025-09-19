Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Antalyaspor Başkanı Perçin'den 2 futbolcuya: Hainler! Hakkımızı helal etmiyoruz

Antalyaspor Başkanı Perçin'den 2 futbolcuya: Hainler! Hakkımızı helal etmiyoruz

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Antalyaspor, Futbol, Transfer, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi alan Antalyaspor'da Başkan Rıza Perçin, kulüp olarak zor zamanlardan geçtiklerini belirterek, "Transfer tahtasını açmak için hep sorunlu dosyalarla uğraştık. Bize yardımcı olan futbolcular vardı. Yarısı iyi niyetliydi. Bazı futbolcular kötü niyetliydi ama 2 futbolcu haindi" dedi.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna Kasımpaşa ve Gençlerbirliği galibiyetleriyle başlayan Antalyaspor, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük karşısında alınan yenilgiler sonrası Samsunspor'u deplasmanda mağlup etti. Kulüp Başkanı Rıza Perçin, transfer tahtasını açmaya çalışırken hep sorunlu dosyalarla uğraştıklarını söylerken, 2 futbolcuya yönelik "hainlik" suçlaması dikkat çekti.

"BU TAKIMIN 3 HAFTAYA DAHA İHTİYACI VAR"

Yarın sahalarında Kayserispor ile yapacakları maçta hedeflerinin 3 puan olduğuna dikkati çeken Perçin, "Aksilik yaşamazsak ve futbol şansı yanımızda olursa sahadan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.

Takımdan 19 futbolcunun ayrıldığını, 17 oyuncuyu da kadrolarına kattıklarını aktaran Perçin, "Takım çok yeni. Birlikte çok idman yapamadılar. 3 hafta sonra futbol olarak da çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Bu ışığı takımda görüyoruz. Futbol şansımız yanımızda olursa üst sıralarda olacağımıza inanıyorum. Bu takımın 3 haftaya daha ihtiyacı var. Futbol anlamında biraz daha gelişeceğiz. Avrupa hayalini kurabiliriz. İnsanlara hayal geliyor ama hayal etmeliyiz ki gerçeğe dönüştürelim" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Başkanı Perçin'den 2 futbolcuya: Hainler! Hakkımızı helal etmiyoruz - 1. Resim

"2 FUTBOLCU HAİNDİ"

Kulüp olarak zor zamanlardan geçtiklerini anlatan Perçin, "2,5 ay hiç uyumadık. 28 dosyamız vardı. Transferimiz kapalıydı, açmak kolay değildi. Hep sorunlu dosyalarla uğraştık. Bu noktada bize yardımcı olan futbolcular vardı. Yarısı iyi niyetliydi. Bazı futbolcular kötü niyetliydi ama 2 futbolcu haindi. Buradan ekmek yediler, taraftar onları alkışladı. Anlaştığımız, ödeme takvimi sunduğumuz ve kabul ettikleri halde son dakika vazgeçtiler. Bizi kullanmaya çalıştılar. Anlaştığımız halde telefonlarını kapattılar. Paralarını yatırdık ama FIFA'ya son anda 'Biz anlaştık' diye bildirdiler. O nedenle ilk maçlara bazı transferlerden yoksun çıktık. Onlara hakkımızı helal etmiyoruz. O futbolcuların bu kadar da hainlik yapmamaları gerekiyordu" açıklamasını yaptı.

Antalyaspor Başkanı Perçin, amaçlarının bu sezon taraftarlarına iyi bir futbol izletmek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Metro seferlerine TEKNOFEST düzenlemesi! 750 bin yolcu taşınabilecekAvrupa’nın en büyük hava savunma kalkanı Türkiye’de kuruldu! NATO’ya Türk imzası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muslera neye uğradığını şaşırdı! Libertadores Kupası'nda 16'ıncı saniye golü - Spor16 saniyede büyük şok! Muslera neye uğradığını şaşırdıFrankfurt hezimeti sonrası Galatasaray yönetiminden ilk açıklama: Nazar! - SporFrankfurt hezimeti sonrası yönetimden ilk açıklama: Nazar!Tedesco'dan yıldız oyuncuya veto! "Penaltı" yasağı geldi - SporTedesco'dan yıldız oyuncuya veto! Yasak geldiGalatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kâbusu: 33 maçta 3 galibiyet - SporGalatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kâbusu: 33 maçta 3 galibiyetYunus'un gol sevincinin perde arkası: Kerem'e gönderme mi yaptı? - SporGol sevincinin perde arkası: Açıklama geldiFenerbahçe'de seçime geri sayım! Aziz Yıldırım kararını açıkladı - SporFenerbahçe seçime gidiyor! Aziz Yıldırım kararını açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...