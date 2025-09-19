Antalyaspor Başkanı Perçin'den 2 futbolcuya: Hainler! Hakkımızı helal etmiyoruz

Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna Kasımpaşa ve Gençlerbirliği galibiyetleriyle başlayan Antalyaspor, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük karşısında alınan yenilgiler sonrası Samsunspor'u deplasmanda mağlup etti. Kulüp Başkanı Rıza Perçin, transfer tahtasını açmaya çalışırken hep sorunlu dosyalarla uğraştıklarını söylerken, 2 futbolcuya yönelik "hainlik" suçlaması dikkat çekti.

"BU TAKIMIN 3 HAFTAYA DAHA İHTİYACI VAR"

Yarın sahalarında Kayserispor ile yapacakları maçta hedeflerinin 3 puan olduğuna dikkati çeken Perçin, "Aksilik yaşamazsak ve futbol şansı yanımızda olursa sahadan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.

Takımdan 19 futbolcunun ayrıldığını, 17 oyuncuyu da kadrolarına kattıklarını aktaran Perçin, "Takım çok yeni. Birlikte çok idman yapamadılar. 3 hafta sonra futbol olarak da çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Bu ışığı takımda görüyoruz. Futbol şansımız yanımızda olursa üst sıralarda olacağımıza inanıyorum. Bu takımın 3 haftaya daha ihtiyacı var. Futbol anlamında biraz daha gelişeceğiz. Avrupa hayalini kurabiliriz. İnsanlara hayal geliyor ama hayal etmeliyiz ki gerçeğe dönüştürelim" ifadelerini kullandı.

"2 FUTBOLCU HAİNDİ"

Kulüp olarak zor zamanlardan geçtiklerini anlatan Perçin, "2,5 ay hiç uyumadık. 28 dosyamız vardı. Transferimiz kapalıydı, açmak kolay değildi. Hep sorunlu dosyalarla uğraştık. Bu noktada bize yardımcı olan futbolcular vardı. Yarısı iyi niyetliydi. Bazı futbolcular kötü niyetliydi ama 2 futbolcu haindi. Buradan ekmek yediler, taraftar onları alkışladı. Anlaştığımız, ödeme takvimi sunduğumuz ve kabul ettikleri halde son dakika vazgeçtiler. Bizi kullanmaya çalıştılar. Anlaştığımız halde telefonlarını kapattılar. Paralarını yatırdık ama FIFA'ya son anda 'Biz anlaştık' diye bildirdiler. O nedenle ilk maçlara bazı transferlerden yoksun çıktık. Onlara hakkımızı helal etmiyoruz. O futbolcuların bu kadar da hainlik yapmamaları gerekiyordu" açıklamasını yaptı.

Antalyaspor Başkanı Perçin, amaçlarının bu sezon taraftarlarına iyi bir futbol izletmek olduğunu sözlerine ekledi.