Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galibiyet 90+3'te geldi! Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndü

Galibiyet 90+3'te geldi! Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Galibiyet 90+3&#039;te geldi! Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndü
Süper Lig, Fatih Karagümrük, Antalyaspor, Gol, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Karagümrük, Antalyaspor'u 90+3'te bulduğu gol ile 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu. 

3 PUAN 90+3'TE GELDİ

Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Anıl Yiğit Çınar ve 90+3'te ise Daniel Johnson kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü ise 11. dakikada Güray Vural attı.

Fatih Karagümrük bu galibiyetle puanını 3'e yükseltirken, Antalyaspor ise 6 puanda kaldı.

Galibiyet 90+3'te geldi! Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndü - 1. Resim

İşte Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçında önemli anlar

İLK YARI

11. dakikada sol kanattan Storm'un ceza alanı sol çaprazına gönderdiği ortada topla buluşan Güray'ın düzgün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada soldan korner kullanan Storm'un ortasında altıpas üzerinde Giannetti'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten autta çıktı.

Galibiyet 90+3'te geldi! Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndü - 2. Resim

34. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Güray, ceza sahası sol çaprazdaki Cvancara'ya pasını verdi. Cvancara'nin kaleye gönderdiği şutta top kaleci Grbic'i aşarken son anda Muhammed topu kornere çeldi.

42. dakikada Fatih Karagümrük'ün sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Barış sol kanatta topla buluştu. Barış'ın pasında topla buluşan Johnson, topu Anıl Yiğit Çınar'a aktardı. Anıl'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

Galibiyet 90+3'te geldi! Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndü - 3. Resim

İKİNCİ YARI

50. dakikada rakip ceza alanında topun sahibi olan Abdülkadir, ceza alanı içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaleye gönderdiği şutta kaleci Grbic gole izin vermedi.

58. dakikada Tiago'nun pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Atakan'ın şutunda kaleci Julian meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Galibiyet 90+3'te geldi! Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndü - 4. Resim

68. dakikada sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Kaluzinski topu diğer kanatta bulunan Güray'a aktardı. Güray'ın kaleye gönderdiği şutta top yandan autta çıktı.

90+3. dakikada sol kanattan sağ kanatta topu taşıyan Berkay, pasını ceza alanı önündeki Atakan'a aktardı. Atakan'ın ortasında ise arka direkte bulunan Johnson meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

Galibiyet 90+3'te geldi! Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndü - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sokak ortasında infaz sonrası skandal paylaşımlar! "Daha bunlar başlangıç" tehditleri savurdu200 yıllık stetoskopa yapay zeka dokunuşu! Saniyeler içinde 3 tür kalp hastalığı teşhis ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe’den kaleye Ederson hamlesi! Galatasaray’ın transfer listesindeydi - SporFenerbahçe’den kaleye Ederson hamlesi!A Milli Basketbol Takımı son 16'da! Türkiye 95 - 54 Portekiz - SporA Milli Basketbol Takımı son 16'da!Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı - SporFenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandıSüper Lig'de 5 gollü maçın galibi belli oldu! Burak Yılmaz ve Shota'dan ilk açıklamalar - SporSüper Lig'de 5 gollü maçın galibi belli oldu!Mourinho'dan Portekiz'e iner inmez flaş sözler! Fenerbahçe'den ayrılık sonrası ilk kez konuştu - SporFenerbahçe sorusuna ilk kez cevap verdiTrabzonspor'da flaş ayrılık! Muhammed Cham’ın yeni adresi belli oldu - SporMuhammed Cham’ın yeni adresi belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...