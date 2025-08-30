Galibiyet 90+3'te geldi! Fatih Karagümrük, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu.

3 PUAN 90+3'TE GELDİ

Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Anıl Yiğit Çınar ve 90+3'te ise Daniel Johnson kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü ise 11. dakikada Güray Vural attı.

Fatih Karagümrük bu galibiyetle puanını 3'e yükseltirken, Antalyaspor ise 6 puanda kaldı.

İşte Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçında önemli anlar

İLK YARI



11. dakikada sol kanattan Storm'un ceza alanı sol çaprazına gönderdiği ortada topla buluşan Güray'ın düzgün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada soldan korner kullanan Storm'un ortasında altıpas üzerinde Giannetti'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten autta çıktı.

34. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Güray, ceza sahası sol çaprazdaki Cvancara'ya pasını verdi. Cvancara'nin kaleye gönderdiği şutta top kaleci Grbic'i aşarken son anda Muhammed topu kornere çeldi.

42. dakikada Fatih Karagümrük'ün sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Barış sol kanatta topla buluştu. Barış'ın pasında topla buluşan Johnson, topu Anıl Yiğit Çınar'a aktardı. Anıl'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

İKİNCİ YARI

50. dakikada rakip ceza alanında topun sahibi olan Abdülkadir, ceza alanı içerisinde kaleci ile karşı karşıya kaleye gönderdiği şutta kaleci Grbic gole izin vermedi.

58. dakikada Tiago'nun pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Atakan'ın şutunda kaleci Julian meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Kaluzinski topu diğer kanatta bulunan Güray'a aktardı. Güray'ın kaleye gönderdiği şutta top yandan autta çıktı.

90+3. dakikada sol kanattan sağ kanatta topu taşıyan Berkay, pasını ceza alanı önündeki Atakan'a aktardı. Atakan'ın ortasında ise arka direkte bulunan Johnson meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2