Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında seriyi bozmadı! Yıldız forvetler sahnede

30.08.2025 23:38

MAÇ SONA ERDİ

90+3' Rams Park'ta sarı-kırmızılılar 3-1'lik skorla galibiyet serisini sürdürdü.

30.08.2025 23:34

ICARDI SAHNEDE

90+2 Roland Sallai'nin asistinde Mauro Icardi ağları havalandırdı.

30.08.2025 23:18

RİZESPOR FARKI 1'E İNDİRDİ

73' Günay'ın kısa düşen pasında Torreira topu kontrol edemedi. Seken topla buluşan Varesanovic'in golüyle Rizespor farkı bire indirdi.

30.08.2025 23:33

GALATASARAY FARKI 2'YE ÇIKARDI

65' Sol kanattan gelişen atakta Abdülkerim Bardakcı ceza sahası içine doğru ortasını yaptı ve Osimhen kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

30.08.2025 22:18

İLK YARI SONA ERDİ

45+1' Mücadelede ilk yarının son düdüğü çaldı. Galatasaray ilk yarıyı Rizespor karşısında 1-0 önde kapattı.

30.08.2025 22:15

RİZESPOR OFSAYTA TAKILDI!

45' Leroy Sane'nin top kaybında Rizespor Sowe ile golü buldu ama bir kez daha ofsayttan iptal edildi.

30.08.2025 22:10

RİZESPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ!

34' Çaykur Rizespor'un etkili atağında ceza sahasında topla buluşan Laçi'nin şutunda top ağlara gitmişti. VAR kararıyla ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

30.08.2025 21:42

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ!

20' Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Davinson Sanchez kafa vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi. Bu gol Galatasaray tarihindeki 4000. gol olarak tarihe geçti.

30.08.2025 21:30

KARŞILAŞMA BAŞLADI!

1' Karşılaşma Rizespor'un santrasıyla başladı.

30.08.2025 20:38

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Osimhen.

Rizespor: Erdem, Taha, Samet, Aliqulov, Hojer, Papanikolau, Olawoyin, Halil, Laçi, Mithat, Sowe.

Yer: İstanbul