Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında seriyi bozmadı! Yıldız forvetler sahnede
İlk 3 lig maçını gol yemeden kazanan ve zirveye kurulan Galatasaray, Rams Park’ta Çaykur Rizespor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar 3-1'lik skorla galibiyet serisini sürdürdü.
30.08.2025 23:38
MAÇ SONA ERDİ
90+3' Rams Park'ta sarı-kırmızılılar 3-1'lik skorla galibiyet serisini sürdürdü.
30.08.2025 23:34
ICARDI SAHNEDE
90+2 Roland Sallai'nin asistinde Mauro Icardi ağları havalandırdı.
30.08.2025 23:18
RİZESPOR FARKI 1'E İNDİRDİ
73' Günay'ın kısa düşen pasında Torreira topu kontrol edemedi. Seken topla buluşan Varesanovic'in golüyle Rizespor farkı bire indirdi.
30.08.2025 23:33
GALATASARAY FARKI 2'YE ÇIKARDI
65' Sol kanattan gelişen atakta Abdülkerim Bardakcı ceza sahası içine doğru ortasını yaptı ve Osimhen kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
30.08.2025 22:18
İLK YARI SONA ERDİ
45+1' Mücadelede ilk yarının son düdüğü çaldı. Galatasaray ilk yarıyı Rizespor karşısında 1-0 önde kapattı.
30.08.2025 22:15
RİZESPOR OFSAYTA TAKILDI!
45' Leroy Sane'nin top kaybında Rizespor Sowe ile golü buldu ama bir kez daha ofsayttan iptal edildi.
30.08.2025 22:10
RİZESPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ!
34' Çaykur Rizespor'un etkili atağında ceza sahasında topla buluşan Laçi'nin şutunda top ağlara gitmişti. VAR kararıyla ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.
30.08.2025 21:42
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ!
20' Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Davinson Sanchez kafa vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi. Bu gol Galatasaray tarihindeki 4000. gol olarak tarihe geçti.
30.08.2025 21:30
KARŞILAŞMA BAŞLADI!
1' Karşılaşma Rizespor'un santrasıyla başladı.
30.08.2025 20:38
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Osimhen.
Rizespor: Erdem, Taha, Samet, Aliqulov, Hojer, Papanikolau, Olawoyin, Halil, Laçi, Mithat, Sowe.
Yer: İstanbul