Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında seriyi bozmadı! Yıldız forvetler sahnede

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında seriyi bozmadı! Yıldız forvetler sahnede

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında seriyi bozmadı! Yıldız forvetler sahnede
Spor Haberleri  / HABER MERKEZİ

İlk 3 lig maçını gol yemeden kazanan ve zirveye kurulan Galatasaray, Rams Park’ta Çaykur Rizespor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar 3-1'lik skorla galibiyet serisini sürdürdü.

30.08.2025 23:38

MAÇ SONA ERDİ

90+3' Rams Park'ta sarı-kırmızılılar 3-1'lik skorla galibiyet serisini sürdürdü.

30.08.2025 23:34

ICARDI SAHNEDE

90+2 Roland Sallai'nin asistinde Mauro Icardi ağları havalandırdı. 

30.08.2025 23:18

RİZESPOR FARKI 1'E İNDİRDİ

73' Günay'ın kısa düşen pasında Torreira topu kontrol edemedi. Seken topla buluşan Varesanovic'in golüyle Rizespor farkı bire indirdi.

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında seriyi bozmadı! Yıldız forvetler sahnede - 1. Resim

30.08.2025 23:33

GALATASARAY FARKI 2'YE ÇIKARDI

65' Sol kanattan gelişen atakta Abdülkerim Bardakcı ceza sahası içine doğru ortasını yaptı ve Osimhen kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

30.08.2025 22:18

İLK YARI SONA ERDİ

45+1' Mücadelede ilk yarının son düdüğü çaldı. Galatasaray ilk yarıyı Rizespor karşısında 1-0 önde kapattı.

30.08.2025 22:15

RİZESPOR OFSAYTA TAKILDI!

45' Leroy Sane'nin top kaybında Rizespor Sowe ile golü buldu ama bir kez daha ofsayttan iptal edildi.

30.08.2025 22:10

RİZESPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ!

34' Çaykur Rizespor'un etkili atağında ceza sahasında topla buluşan Laçi'nin şutunda top ağlara gitmişti. VAR kararıyla ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

30.08.2025 21:42

GALATASARAY ÖNE GEÇTİ!

20' Gabriel Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Davinson Sanchez kafa vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi. Bu gol Galatasaray tarihindeki 4000. gol olarak tarihe geçti.

30.08.2025 21:30

KARŞILAŞMA BAŞLADI!

1' Karşılaşma Rizespor'un santrasıyla başladı.

30.08.2025 20:38

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Osimhen.

Rizespor: Erdem, Taha, Samet, Aliqulov, Hojer, Papanikolau, Olawoyin, Halil, Laçi, Mithat, Sowe.

Yer: İstanbul

Kaynak: HABER MERKEZİ
A Milli Basketbol Takımı son 16'da! Türkiye 95 - 54 PortekizYayınlanacak kanal belli oldu! Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
A Milli Basketbol Takımı son 16'da! Türkiye 95 - 54 Portekiz - SporA Milli Basketbol Takımı son 16'da!Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı - SporFenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandıSüper Lig'de 5 gollü maçın galibi belli oldu! Burak Yılmaz ve Shota'dan ilk açıklamalar - SporSüper Lig'de 5 gollü maçın galibi belli oldu!Mourinho'dan Portekiz'e iner inmez flaş sözler! Fenerbahçe'den ayrılık sonrası ilk kez konuştu - SporFenerbahçe sorusuna ilk kez cevap verdiTrabzonspor'da flaş ayrılık! Muhammed Cham’ın yeni adresi belli oldu - SporMuhammed Cham’ın yeni adresi belli olduZorlu deplasmanda 4 eksik! Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maç kadrosu belli oldu - SporFenerbahçe'nin Gençlerbirliği maç kadrosu belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...