Haberler > Haberler > Barış Alper Yılmaz Rizespor maçında neden yok, sakat mı? NEOM transfer süreci detayları netlik kazandı!

Barış Alper Yılmaz Rizespor maçında neden yok, sakat mı? NEOM transfer süreci detayları netlik kazandı!

Barış Alper Yılmaz Rizespor maçında neden yok, sakat mı? NEOM transfer süreci detayları netlik kazandı!
Barış Alper Yılmaz Rizespor maçında neden yok, sakat mı soruları gündemde yerini aldı! Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz, Çaykur Rizespor karşılaşmasında kadroda yer almayacak. Teknik heyetin aldığı karar doğrultusunda 25 yaşındaki oyuncu, Süper Lig’in açılış haftasındaki Kayserispor mücadelesinden sonra da Rizespor maçında sahaya çıkamayacak.

Barış Alper Yılmaz Rizespor maçında neden yok, sakat mı merak ediliyor!  Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, transfer sürecinin oyuncu üzerindeki etkisi nedeniyle teknik ekibin Barış Alper’i kadroya almadığını belirtti.

Barış Alper Yılmaz Rizespor maçında neden yok, sakat mı? NEOM transfer süreci detayları netlik kazandı! - 1. Resim

BARIŞ ALPER YILMAZ RİZESPOR MAÇINDA NEDEN YOK?

Galatasaray, Süper Lig’in Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde kadrosunda önemli bir değişiklik yaptı. Takımın yıldız oyuncularından Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk’un kararıyla Rizespor maçında kadroya alınmadı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, oyuncuyu transfer sürecinin meydana getirdiği yoğunluk ve takım içi dengeleri koruma amacıyla maç kadrosuna dahil etmedi.

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Barış Alper’in durumunda önemli bir değişiklik olmadığını ve kadro dışı bırakılmasının transfer sürecine bağlı olduğunu ifade etti.

Barış Alper Yılmaz Rizespor maçında neden yok, sakat mı? NEOM transfer süreci detayları netlik kazandı! - 2. Resim

BARIŞ ALPER YILMAZ SAKAT MI?

Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı bulunmuyor. Teknik ekip, oyuncuyu sağlık açısından hazır bulunsa da maç kadrosuna dahil etmedi. Transfer görüşmeleri ve oyuncunun geleceğiyle ilgili sürecin takıma olumsuz yansımaması için kadro dışı kalması kararı alındı.

Barış Alper Yılmaz Rizespor maçında neden yok, sakat mı? NEOM transfer süreci detayları netlik kazandı! - 3. Resim

BARIŞ ALPER YILMAZ NEOM'A GİDECEK Mİ?

Barış Alper Yılmaz’ın geleceği Suudi Arabistan kulübü NEOM ile bağlantılı olarak konuşuluyor. NEOM, 25 yaşındaki oyuncu için 40 milyon Euro’yu aşmayacak bir bonservis ödemeyi planlıyor.

Transfer süreci devam ederken, Galatasaray oyuncunun kulüpte kalmasını istiyor.

Alternatif olarak, NEOM Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon kadrosuna katmak istediği Gürcü forvet Mikautadze’yi de değerlendirmeye aldı.

Barış Alper Yılmaz Rizespor maçında neden yok, sakat mı? NEOM transfer süreci detayları netlik kazandı! - 4. Resim

BARIŞ ALPER YILMAZ RİZESPOR MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR?

Teknik direktör, oyuncunun maç kadrosuna alınmamasıyla transfer sürecinin sorunsuz ilerlemesini hedefliyor. Milli ara sonrasında Barış Alper, Eyüpspor karşılaşmasıyla birlikte tekrar süre almaya başlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

