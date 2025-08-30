Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Leeds United - Newcastle United maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu beeli oldu!

Leeds United - Newcastle United maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu beeli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Leeds United - Newcastle United maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu beeli oldu!
Leeds United, Newcastle United, Premier Lig, BeIN Sports, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Leeds United - Newcastle United maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir belli oldu! İngiltere Premier Lig’in 2025-2026 sezonu, heyecanlı maçlarla devam ediyor. Ligin üçüncü haftasında Leeds United, kendi sahasında Newcastle United ile mücadele verecek.

Leeds United - Newcastle United maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir netleşti. Maçı ekran başında takip etmek isteyen futbolseverler canlı yayın bilgilerini sorgulamaya başladı.

Leeds United - Newcastle United maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu beeli oldu! - 1. Resim

LEEDS UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’in 2025-2026 sezonunun üçüncü haftasında oynanacak Leeds United - Newcastle United mücadelesi beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

Leeds United - Newcastle United maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu beeli oldu! - 2. Resim

LEEDS UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇI NEREDE İZLENİR?

Elland Road Stadyumu’nda oynanacak Leeds United - Newcastle United maçı beIN Sports 3 üzerinden izlenebilecek.

Leeds United - Newcastle United maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu beeli oldu! - 3. Resim

LEEDS UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Leeds United - Newcastle United maçı 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 19.30’da başlayacak. Her iki takım da galibiyet hedefiyle bu akşam sahaya çıkacak.

Leeds United - Newcastle United maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu beeli oldu! - 4. Resim

LEEDS UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Leeds United: Perri, Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson, Stach, Gruev, Longstaff, James, Piroe, Gnonto

Newcastle United: Pope, Trippier, Schar, Burn, Livramento, Miley, Guimaraes, Ramsey, Elanga, Osula, Barnes

