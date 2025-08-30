Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Girona - Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Muhtemel 11 açıklandı!

Girona - Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Muhtemel 11 açıklandı!

Girona - Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak belli oldu! İspanya La Liga’nın 2025-2026 sezonu, heyecan dolu mücadelelerle devam ediyor. Ligin üçüncü haftasında Girona, kendi sahasında Sevilla’yı ağırlayacak.

Girona - Sevilla canlı yayın için geri sayıma başlandı! Her iki ekip de sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedeflerken bu akşamki büyük maçta sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. La Liga takipçileri, maçın saatini, yayın kanalını ve muhtemel 11’leri merak ediyor.

GİRONA - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Girona ile Sevilla arasındaki La Liga 2025-2026 sezonu üçüncü hafta mücadelesi S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı naklen ekran başında takip edebilecek.

GİRONA - SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Girona - Sevilla maçı 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 20.30’da başlayacak. Her iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

GİRONA - SEVİLLA MUHTEMEL 11

Girona: Gazzaniga, Rincon, Reis, Blind, Moreno, Lopez, Solis, Tsygankov, Lemar, Roca, Stuani

Sevilla: Nyland, Sanchez, Castrin, Salas, Carmona, Agoume, Gudelj, Fernandez, Vargas, Ejuke, Romero

Kaynak: Türkiye Gazetesi

