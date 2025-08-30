Hatayspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Canlı yayın şifresiz olacak!

Hatayspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir netleşti! Hatayspor ile İstanbulspor arasında gerçekleşecek mücadele bu akşam ekranlarda olacak.

HATAYSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’in 2025-2026 sezonunda Hatayspor ile İstanbulspor arasında oynanacak mücadele, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HATAYSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma TRT Tabii Spor 6’dan şifresiz olarak izlenebilecek. Merakla beklenen Hatayspor - İstanbulspor maçı için nefesler tutuldu!

HATAYSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE İZLENİR?

Müsabaka Hatayspor’un ev sahibi olduğu Mersin Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarlar TRT Tabii Spor 6 kanalından mücadeleyi kaçırmadan takip edebilecek.

HATAYSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Hatayspor - İstanbulspor mücadelesi 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak. Heyecanla beklenen Hatayspor - İstanbulspor maçına geri sayım başladı!