Hatayspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir? Canlı yayın şifresiz olacak!
Bu hafta Hatayspor, kendi sahasında İstanbulspor’u konuk edecek. Her iki ekip de sezona iddialı giriş yaptı ve galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Sporseverler, maçın detaylarını ve yayın bilgilerini merak ediyor. Hatayspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir belli oldu!
Hatayspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, nerede izlenir netleşti! Hatayspor ile İstanbulspor arasında gerçekleşecek mücadele bu akşam ekranlarda olacak.
HATAYSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol 1. Lig’in 2025-2026 sezonunda Hatayspor ile İstanbulspor arasında oynanacak mücadele, TRT Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
HATAYSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Karşılaşma TRT Tabii Spor 6’dan şifresiz olarak izlenebilecek. Merakla beklenen Hatayspor - İstanbulspor maçı için nefesler tutuldu!
HATAYSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE İZLENİR?
Müsabaka Hatayspor’un ev sahibi olduğu Mersin Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarlar TRT Tabii Spor 6 kanalından mücadeleyi kaçırmadan takip edebilecek.
HATAYSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Hatayspor - İstanbulspor mücadelesi 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak. Heyecanla beklenen Hatayspor - İstanbulspor maçına geri sayım başladı!