Galatasaray - Rizespor muhtemel 11 belli oldu! Maç kadrosunda kimler eksik, kimler oynayacak?

Galatasaray - Rizespor muhtemel 11 açıklandı! Mücadeleye az bir zaman kala Galatasaray - Rizespor maç kadrosu kimler eksik, kimler oynayacak sorularının cevapları da merak ediliyor.

GALATASARAY - RİZESPOR MUHTEMEL 11

Süper Lig’in 4. haftasında RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray - Çaykur Rizespor karşılaşmasının muhtemel 11’leri belli oldu.

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Eren, Yunus, Osimhen

Çaykur Rizespor: Erdem, Hojer, Samet, Alikulov, Mithat, P’kolaou, Laçi, Olawoyin, Taha, Halil, Sowe

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇ KADROSUNDA KİMLER EKSİK?

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle geçen hafta forma giyemeyen Lemina bu kez sahada olacak. Bu dönüşle birlikte Yunus kanatta görev alacak, sol bekte ise Eren Elmalı forma giyecek.

Yeni transfer Wilfried Singo’nun lisansı çıktı ve görev verilmesi halinde kadroda yer alabilecek.

Neom’dan aldığı teklif nedeniyle durumu belirsiz olan Barış Alper Yılmaz bu akşamki maçta da kadroda olmayacak. Çaykur Rizespor’da ise öne çıkan önemli bir eksik bulunmuyor.

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele futbolseverler tarafından şifreli platform üzerinden takip edilebilecek.

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma yalnızca beIN Sports 1 kanalında yayınlanacağı için şifresiz izlenemeyecek. Maçı izlemek isteyen taraftarlar, beIN Sports üyeliği üzerinden yayına şifreli erişim sağlayabilecek.

GALATASARAY - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 4. hafta mücadelesi 30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak. RAMS Park’ta yapılacak karşılaşmanın başlama saati 21.30 olacak.