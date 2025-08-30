Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Manchester United - Burnley maçı hangi kanalda, ne zaman? Canlı yayın kanalı belli oldu

İngiltere Premier Lig’de 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Manchester United, sahasında Burnley’i ağırlayacak. Old Trafford’daki karşılaşma futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Manchester United - Burnley maçı hangi kanalda, ne zaman merak ediliyor.

Manchester United - Burnley maçı hangi kanalda, ne zaman belli oldu! İngiltere Premier Lig'in merakla beklenen karşılaşması için şimdi geri sayım başladı.

MANCHESTER UNİTED - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig’de heyecan dorukta. Manchester United, sahasında Burnley’i ağırlayacak. Futbolseverler, karşılaşmayı canlı olarak izlemek için yayın kanalı bilgisini merak ediyor. Manchester United - Burnley maçı Bein Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN?

Sezonun kritik mücadelelerinden biri olan Manchester United - Burnley karşılaşması 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele saat 17.00’de Old Trafford Stadı’nda başlayacak.

MANCHESTER UNİTED - BURNLEY MUHTEMEL 11

Manchester United: Bayındır, Yoro, De Ligt, Shaw, Diallo, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Cunha, Šeško

Burnley: Dúbravka, Walker, Ekdal, Estève, Hartman, Ugochukwu, Cullen, Edwards, Mejbri, Anthony, Foster

