Manchester United - Burnley maçı hangi kanalda, ne zaman? Canlı yayın kanalı belli oldu
MANCHESTER UNİTED - BURNLEY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig’de heyecan dorukta. Manchester United, sahasında Burnley’i ağırlayacak. Futbolseverler, karşılaşmayı canlı olarak izlemek için yayın kanalı bilgisini merak ediyor. Manchester United - Burnley maçı Bein Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.
MANCHESTER UNİTED - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN?
Sezonun kritik mücadelelerinden biri olan Manchester United - Burnley karşılaşması 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele saat 17.00’de Old Trafford Stadı’nda başlayacak.
MANCHESTER UNİTED - BURNLEY MUHTEMEL 11
Manchester United: Bayındır, Yoro, De Ligt, Shaw, Diallo, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Cunha, Šeško
Burnley: Dúbravka, Walker, Ekdal, Estève, Hartman, Ugochukwu, Cullen, Edwards, Mejbri, Anthony, Foster