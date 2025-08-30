Alaves - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Muhtemel 11 belli oldu

Alaves - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir belli oldu! La Liga’da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin iddialı takımlarından Atletico Madrid, deplasmanda Alaves ile karşı karşıya gelecek.

ALAVES - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu hafta Alaves ile Atletico Madrid mücadele verecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Alaves - Atletico Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli yayın kapsamında yapılacak.

ALAVES - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga’nın dikkat çeken karşılaşmalarından Alaves - Atletico Madrid maçı 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü oynanacak. Mendizorroza Stadı’na ev sahipliği yapacak olan mücadele saat 18.00’de başlayacak.

ALAVES - ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11

Alaves: Sivera, J. Otto, Garcés, Tenaglia, Parada, C. Vicente, P. Ibáñez, A. Blanco, C. Aleñá, J. Guridi, T. Martínez

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, G. Simeone, J. Cardoso, P. Barrios, T. Almada, A. Sørloth, J. Álvarez