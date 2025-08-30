Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alaves - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Muhtemel 11 belli oldu

Alaves - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Muhtemel 11 belli oldu

- Güncelleme:
Alaves - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Muhtemel 11 belli oldu
İspanya La Liga’da yeni hafta kritik bir mücadeleye sahne olacak. Başkent ekibi Atletico Madrid, deplasmanda Alaves’e konuk oluyor. Taraftarlar Alaves - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir araştırmaya başladı.

Alaves - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir belli oldu! La Liga’da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin iddialı takımlarından Atletico Madrid, deplasmanda Alaves ile karşı karşıya gelecek. 

Alaves - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Muhtemel 11 belli oldu - 1. Resim

ALAVES - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu hafta Alaves ile Atletico Madrid mücadele verecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Alaves - Atletico Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli yayın kapsamında yapılacak.

Alaves - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Muhtemel 11 belli oldu - 2. Resim

ALAVES - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga’nın dikkat çeken karşılaşmalarından Alaves - Atletico Madrid maçı 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü oynanacak. Mendizorroza Stadı’na ev sahipliği yapacak olan mücadele saat 18.00’de başlayacak.

Alaves - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Muhtemel 11 belli oldu - 3. Resim

ALAVES - ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11

Alaves: Sivera, J. Otto, Garcés, Tenaglia, Parada, C. Vicente, P. Ibáñez, A. Blanco, C. Aleñá, J. Guridi, T. Martínez

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, G. Simeone, J. Cardoso, P. Barrios, T. Almada, A. Sørloth, J. Álvarez

