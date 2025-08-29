Göztepe - Konyaspor ilk 11 belli oldu! Maç kadrosunda kimler eksik?

Göztepe - Konyaspor ilk 11 belli olurken maç kadrosunda kimler eksik merak ediliyor. Ligde güçlü bir başlangıç yapan Konyaspor, 2 maçtan 2 galibiyet alırken, Göztepe ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Her iki takım da sahadan puanla ayrılmayı hedefliyor.

GÖZTEPE - KONYASPOR İLK 11

Konyaspor ilk 11 maç kadrosu: Deniz, Yhoan, Uğurcan, Bazoer, Guilherme, Marko, Ndao, M. İbrahimoğlu, Aleksic, Bardhi, Umut

Gözteep ilk 11 maç kadrosu: Lis (Kaleci), Arda Okan, Furkan, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson