Göztepe - Konyaspor ilk 11 belli oldu! Maç kadrosunda kimler eksik?

Süper Lig’in 4. haftasında heyecan sürüyor. Bu akşam İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Saat 21.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Göztepe - Konyaspor ilk 11 belli olurken maç kadrosunda kimler eksik merak ediliyor. Ligde güçlü bir başlangıç yapan Konyaspor, 2 maçtan 2 galibiyet alırken, Göztepe ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Her iki takım da sahadan puanla ayrılmayı hedefliyor.

GÖZTEPE - KONYASPOR İLK 11

Konyaspor ilk 11 maç kadrosu: Deniz, Yhoan, Uğurcan, Bazoer, Guilherme, Marko, Ndao, M. İbrahimoğlu, Aleksic, Bardhi, Umut

Gözteep ilk 11 maç kadrosu: Lis (Kaleci), Arda Okan, Furkan, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Ishola, Juan, Janderson

