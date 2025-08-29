Sarıyer - Erzurumspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Maç şifresiz yayınlanacak!
Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında heyecan İstanbul’a taşınıyor. Sezona tutunma hedefiyle başlayan Sarıyer, tecrübeli rakibi Erzurumspor FK’yı konuk edecek. Sarıyer - Erzurumspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir sorularının cevapları ise netlik kazandı.
Sarıyer - Erzurumspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir belli oldu! İlk kez Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Sarıyer galibiyet almak için sahada olacak.
SARIYER - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında oynanacak Sarıyer - Erzurumspor FK karşılaşması futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
SARIYER - ERZURUMSPOR MAÇI NEREDE İZLENİR?
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak Sarıyer - Erzurumspor maçı TRT Spor’un yanı sıra TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden de izlenebilecek. Taraftarlar maçı hem televizyon hem de internet üzerinden takip edebilecek.
SARIYER - ERZURUMSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Sarıyer - Erzurumspor maçı şifresiz olarak yayınlanacak.
SARIYER - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sarıyer ile Erzurumspor FK arasındaki mücadele 29 Ağustos 2025 Cuma günü oynanacak. Maçın başlama saati 21.30 olacak.