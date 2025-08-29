Göztepe - Konyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? VAR hakemi Erkan Özdamar oldu!

Göztepe - Konyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta başlayacak netlik kazandı. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre kritik mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Erkan Özdamar görev yapacak. AVAR hakemi ise Anıl Usta olarak belirlendi.

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak Göztepe - Konyaspor karşılaşması, 29 Ağustos Cuma günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak. Heyecanla beklenen Göztepe - Konyaspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından izlenebilecek.

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Göztepe - Konyaspor maçı Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS 1 kanalından şifreli olarak naklen ekranlara gelecek.

GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

29 Ağustos Cuma günü oynanacak Göztepe - Konyaspor maçı saat 21.30’da başlayacak. Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki karşılaşmada için geri sayım başladı.

GÖZTEPE - KONYASPOR MUHTEMEL 11

Göztepe: Lis; Santos, Heliton, Bokele; Kurtulan, Rhaldney, Dennis, Cherni; Olaitan; Janderson, Emersonn

Konyaspor: Bahadır Güngördü; Guilherme, Calusic, Bazoer, Andzouana; Jevtovic, Melih İbrahimoğlu; Aleksic, Bardhi, Ndao, Umut Nayir