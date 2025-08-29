Milli maç ne zaman? Gürcistan - Türkiye maçına geri sayım
Süper Lig'e milli ara verilecek, gözler ise maçlara çevrildi. Futbolseverler için heyecan dorukta, Türkiye - Gürcistan maçına doğru geri sayım başladı. Millilerimiz ilk maçında Gürcistan'ın konuğu olacak. Peki Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte son gelişmeler...
Süper Lig'de milli araya gidilecek. 4. haftaki maç programının ardından futbolcularımız 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçı için Gürcistan'ın yolunu tutacak. Gürcistan - Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? diye aratmalar başladı bile. İşte merakla beklenen milli maç öncesi son durum...
GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Gürcistan - Türkiye maçı 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00'da Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynanacak.
GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Milli maç TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM KİMLERLE MAÇ YAPACAK?
Türkiye’nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri Maç Programı
4 Eylül saat 19:00: Gürcistan - Türkiye
7 Eylül saat 21:45 : Türkiye - İspanya
11 Ekim saat 21:45: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim saat 21:45: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım saat 20:00: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım saat 22:45: İspanya - Türkiye