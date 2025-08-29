Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milli maç ne zaman? Gürcistan - Türkiye maçına geri sayım

- Güncelleme:
Süper Lig'e milli ara verilecek, gözler ise maçlara çevrildi. Futbolseverler için heyecan dorukta, Türkiye - Gürcistan maçına doğru geri sayım başladı. Millilerimiz ilk maçında Gürcistan'ın konuğu olacak. Peki Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? İşte son gelişmeler...

Süper Lig'de milli araya gidilecek. 4. haftaki maç programının ardından futbolcularımız 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçı için Gürcistan'ın yolunu tutacak. Gürcistan - Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? diye aratmalar başladı bile. İşte merakla beklenen milli maç öncesi son durum... 

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Gürcistan - Türkiye maçı 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00'da Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynanacak.

Milli maç ne zaman? Gürcistan - Türkiye maçına geri sayım - 1. Resim

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

 Milli maç TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM KİMLERLE MAÇ YAPACAK?

Türkiye’nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri Maç Programı

4 Eylül saat 19:00: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül saat 21:45 : Türkiye - İspanya

11 Ekim saat 21:45: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim saat 21:45: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım saat 20:00: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım saat 22:45: İspanya - Türkiye

