Süper Lig'de milli ara ne zaman başlayacak? Son viraj başlıyor...

Süper Lig'de 3. hafta mücadelesi tek maçla sona ererken, son şampiyon Galatasaray topladığı 9 puanla ve averajla lider durumda. Aslan, aynı puana sahip Trabzonspor'un önünde lider durumda. Üçüncü sırada ise 7 puanla Göztepe var. Milli ara öncesi son viraja girilirken Süper Lig'de 4. hafta maç programları yakın takibe alındı. Liste ve karşılaşacak takımlar belli. Peki 2026 Dünya Kupası elemelerinde millilerimiz kimlerle maç yapacak, Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, hangi kanalda olacak? İşte son durum...

SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ PROGRAMI

29 Ağustos Cuma

21.30 Göztepe-Konyaspor (Gürsel Aksel)

30 Ağustos Cumartesi

19.00 Kocaelispor-Kayserispor (Kocaeli)

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

21.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

31 Ağustos Pazar

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

19.00 Başakşehir-Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)

21.30 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Gürcistan - Türkiye maçı 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00'da Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynanacak. Milli maç TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM KİMLERLE MAÇ YAPACAK?

Türkiye’nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri Maç Programı

4 Eylül saat 19:00: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül saat 21:45 : Türkiye - İspanya

11 Ekim saat 21:45: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim saat 21:45: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım saat 20:00: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım saat 22:45: İspanya - Türkiye