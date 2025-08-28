Süper Lig'de milli ara ne zaman başlayacak? Son viraj başlıyor...
2026 Dünya Kupası elemelerinde A Milli Takımı'mız Gürcistan, İspanya ve Bulgaristan ile karşılaşacak. Süper Lig'de milli ara öncesi son durum merak konusu oldu. Peki milli ara ne zaman başlayacak, Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilenler ve tüm detaylar...
Süper Lig'de 3. hafta mücadelesi tek maçla sona ererken, son şampiyon Galatasaray topladığı 9 puanla ve averajla lider durumda. Aslan, aynı puana sahip Trabzonspor'un önünde lider durumda. Üçüncü sırada ise 7 puanla Göztepe var. Milli ara öncesi son viraja girilirken Süper Lig'de 4. hafta maç programları yakın takibe alındı. Liste ve karşılaşacak takımlar belli. Peki 2026 Dünya Kupası elemelerinde millilerimiz kimlerle maç yapacak, Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, hangi kanalda olacak? İşte son durum...
SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ PROGRAMI
29 Ağustos Cuma
21.30 Göztepe-Konyaspor (Gürsel Aksel)
30 Ağustos Cumartesi
19.00 Kocaelispor-Kayserispor (Kocaeli)
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
21.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)
31 Ağustos Pazar
19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
19.00 Başakşehir-Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)
21.30 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Gürcistan - Türkiye maçı 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00'da Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynanacak. Milli maç TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM KİMLERLE MAÇ YAPACAK?
Türkiye’nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri Maç Programı
4 Eylül saat 19:00: Gürcistan - Türkiye
7 Eylül saat 21:45 : Türkiye - İspanya
11 Ekim saat 21:45: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim saat 21:45: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım saat 20:00: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım saat 22:45: İspanya - Türkiye