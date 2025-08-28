Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray hangi, kaçıncı torbada olacak? Şampiyonlar Ligi torbaları belli oldu

2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması öncesi, Avrupa futbolunun merakla beklediği torbalar resmen duyuruldu. Temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi’ne lig aşamasından katılacak. Galatasaray hangi, kaçıncı torbada olacak, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda belli oldu!

Galatasaray hangi, kaçıncı torbada olacak, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda? Bu sezon lig aşamasında 36 takım yer alırken her biri dört farklı torbadan iki rakiple eşleşerek toplamda sekiz maç oynayacak. Galatasaray da yeni sistemde hem kendi evinde hem de deplasmanda zorlu karşılaşmalara çıkacak.

Galatasaray hangi, kaçıncı torbada olacak? Şampiyonlar Ligi torbaları belli oldu - 1. Resim

GALATASARAY HANGİ, KAÇINCI TORBADA?

2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Galatasaray, kura çekimine 4. torbadan katılacak. Temsilcimiz, lig aşamasında 36 takımın yer aldığı organizasyonda her torbadan ikişer rakip ile eşleşecek ve toplamda sekiz maç oynayacak. 

Galatasaray hangi, kaçıncı torbada olacak? Şampiyonlar Ligi torbaları belli oldu - 2. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

1. TORBA: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.

2. TORBA: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge.

3. TORBA: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya.

4. TORBA: Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat.

Galatasaray hangi, kaçıncı torbada olacak? Şampiyonlar Ligi torbaları belli oldu - 3. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Galatasaray’ın rakiplerini öğrenmesini sağlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 19.00’da Monaco’da gerçekleştirilecek.

Galatasaray hangi, kaçıncı torbada olacak? Şampiyonlar Ligi torbaları belli oldu - 4. Resim

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar, temsilcimiz Galatasaray’ın muhtemel rakiplerini ve gruplardaki eşleşmeleri canlı yayın aracılığıyla anlık olarak takip edebilecek. 

Galatasaray hangi, kaçıncı torbada olacak? Şampiyonlar Ligi torbaları belli oldu - 5. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şampiyonlar Ligi grup maçları 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde start alacak. İlk haftadan itibaren Galatasaray, hem evinde hem de deplasmanda maçlara çıkacak.

Grup maçları, 30 Eylül-1 Ekim, 21-22 Ekim, 4-5 Kasım, 25-26 Kasım, 9-10 Aralık, 20-21 Ocak ve 28 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İnan Kıraç kimdir, öldü mü? Kızı İpek Kıraç'la yeni barışmıştı...Üniversite hastaneleri için MHRS'den randevu alınabilecek! Uygulama 2 kentte başlıyor
